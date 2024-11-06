乘春风上岗 有安全护航

昨日，在涧西区2025“春风行动”大型招聘会现场，在市人社局的指导下，涧西区人社局联合洛阳日报社开展工伤预防专题宣传活动，将工伤预防知识嵌入就业服务链条，为求职者送上“安全锦囊”，也为企业安全生产打好“预防针”。

工作人员讲解工伤预防知识

政策宣讲、案例解读、展板宣传、资料发放……昨日，在涧西区2025“春风行动”大型招聘会现场，在市人社局的指导下，涧西区人社局联合洛阳日报社开展工伤预防专题宣传活动，将工伤预防知识嵌入就业服务链条，为求职者送上“安全锦囊”，也为企业安全生产打好“预防针”。

本次工伤预防宣传是落实“春风行动”的延伸实践，旨在通过精准服务提升劳动者权益保障水平，助力经济高质量发展。现场，工作人员围绕“工伤保险参保流程”“工伤认定时效”等高频问题进行逐一解答。图文结合、化繁为简的展板宣传，让多数求职者对于工伤预防、安全生产有了更为深刻的认识。

“春风”送岗，更送“平安”。涧西区创新宣传形式，强化政企联动，将工伤预防知识嵌入就业服务链条，实现了“促就业”与“保安全”双轮驱动。据悉，下一步，该区人社部门将多举措推动工伤预防从“文件条款”转化为“行动自觉”，为劳动者织密安全网，为企业发展注入“稳定剂”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘本忠 郭加奇 文/图）