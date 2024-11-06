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洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 08:44
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　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议重点研究了市人大常委会2025年立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等重点工作，深入研究了关于开展城市区两轮和三轮电动车通行管理专项监督、人大代表“随手拍”反映问题工作办法、2024年信访工作转交办信访事项和“天下黄河洛阳美”——洛阳市人大常委会推动《中华人民共和国黄河保护法》贯彻实施主题活动等内容。

　　李保国强调，要始终坚持把推动高质量发展作为人大工作的鲜明主题，贯彻落实好市十六届人大三次会议通过的各项决议，盯紧重点任务、重点指标，谋深谋细市人大常委会年度重点工作，全力服务保障中心大局，以扎实履职成效推动各项目标任务落地落实。要坚定不移维护人民群众切身利益，围绕人民群众急难愁盼问题，持续开展“12345”政务服务热线、健康管理“治未病”、规范交通执法、噪声扰民监管等监督，建立人大代表“随手拍”制度机制，探索“点单式”监督方法，推动人大监督由事后监督向事前、事中监督转变，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。要以人大职能作用发挥助推黄河流域生态保护和高质量发展，深入挖掘、展示、宣传黄河流域(洛阳段)自然之美、文化之美、味道之美，引导保护传承弘扬黄河文化、传承历史文脉和民族根脉，推动叫响“天下黄河洛阳美”品牌，助推我市文旅产业高质量发展。要推动人大“四个机关”建设走深走实，坚持以政治建设为统领，持续抓好忠诚人大、人民人大、创新人大、规范人大、效率人大、廉洁人大建设，为打造体制机制制度新优势高地、奋力推进现代化洛阳建设、重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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