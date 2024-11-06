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洛阳席殊书屋：让更多人爱上阅读
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 08:47
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阅读分享会吸引读者参与

　　近日，走进“洛YOUNG小店”之一的洛阳席殊书屋国宝店，只见书架上摆放的各类书籍琳琅满目，读者或津津有味地阅读，或踱步其间挑选心仪的图书。

　　“平时上班时间来书屋的读者以中老年人为主，年轻人、学生双休日和节假日多一些。”洛阳席殊书屋负责人陈凯说，席殊书屋目前有图书3万余册，涵盖类型丰富，就是为了让每一位读者都能找到想看的书籍。

　　说起经营席殊书屋的初衷，陈凯说，她从小就想当一名图书管理员。1998年7月，她实现了自己的梦想，在西工区繁华地段开办了洛阳席殊书屋，这也是席殊书屋在全国的首家连锁店。

　　“做书店的人不仅要有情怀，更要具备专业素养。”陈凯说，她上初中时，经常去一位老师经营的书店看书，但她发现书店里的很多书她都看不懂，这家书店的经营情况也不理想。

　　“后来我从一家出版社的编辑那里了解到，老师店里的书都很专业，但是没有市场。我经营书店的时候，所选择的书目尽量两者兼顾，一方面要具备学术内涵，另一方面要契合市场。”陈凯说。

　　读好书，找席殊。从1998年至今，洛阳席殊书屋拥有了一群忠实读者，有人定期到这里买书、看书；有人执着地拒绝网购，没空来就打电话订书；还有人特意从外地赶来，掏出一张书单，让店员一本本找齐……

　　2019年，洛阳席殊书屋国宝店开业。陈凯在这个店中植入了人性化的生活场景，让读者在轻松、愉悦的环境中，品味咖啡与书香，通过阅读交流与成长……

　　近年来，随着电子商务的迅猛发展，实体书店遭受了较大的冲击。陈凯表示，洛阳席殊书屋积极适应网络时代新形势的变化和要求，探索“互联网+”新模式，推动实体书店与线上服务结合，服务的读者群体不断扩大。

　　同时，洛阳席殊书屋还策划实施了“阅读的力量”系列活动——邀请资深读书人在席殊书屋举办深度阅读分享会；举办知名作家及知名文化人论坛、邀请著名作家到店进行大型签售活动；面向全社会公开征集“阅读的力量”书评和读后感……形式多样的全民阅读活动吸引了更多人热爱读书，乐于分享。

　　这几年，洛阳席殊书屋国宝店举办了大大小小上百场阅读活动，通过孙致礼讲他的翻译人生、阎连科讲文学、许宏讲二里头文化等丰富专业的分享活动，传播阅读的能量。

　　目前，洛阳席殊书屋常年举办的特色活动有“阅读经典·品味书香”“阅读的力量”等读书分享活动、“国际视野下的洛阳”等文化活动，来这里参加活动的读者越来越多，洛阳席殊书屋也逐渐发展成了一个复合型的文化空间。

　　“一开始经营书店，是出于对书籍的热爱。现在，我们想与更多朋友一起分享阅读的快乐，让更多人爱上阅读。”陈凯说，洛阳席殊书屋将坚持选好书、推好书，为读者提供更加精准、周到的阅读服务，让更多人参与到阅读中来，搭建起一个共品书香之美、共享阅读之乐的文化平台。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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