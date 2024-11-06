2月14日，洛阳910对新人喜领结婚证

鲜花、气球、玩偶、大红囍字……2月14日，位于洛阳西苑公园内的涧西区民政局婚姻登记处充满喜庆气氛。早上8点半，工作人员就提前上班，为排队等候的新人们办理结婚登记服务。

鲜花、气球、玩偶、大红囍字……2月14日，位于洛阳西苑公园内的涧西区民政局婚姻登记处充满喜庆气氛。早上8点半，工作人员就提前上班，为排队等候的新人们办理结婚登记服务。

洛阳市民政局统计数据显示，14日结婚登记迎来小高峰，全市各县区共办理结婚登记910对，较平时结婚登记人数大幅增长。其中，宜阳县结婚登记人数最多，达103对；其次是洛宁县，达91对。在城市区，西工区结婚登记人数最多，达83对。

“我们平时每天办理结婚登记十几对，12日(元宵节)办理结婚登记48对，14日办理结婚登记83对。”西工区民政局婚姻登记处负责人温茜说，婚姻登记处提前做好准备工作，及时增加人手，引导新人们有序办证。

据介绍，随着社会发展，洛阳市婚姻管理工作已经由传统的婚姻登记向婚姻家庭建设、婚俗改革、婚姻登记跨区域办理、培育新型婚育文化转变，贴心服务受到新人们欢迎。

2024年以来，洛阳市民政局开展结婚登记“洛式”服务，联合洛阳市文旅部门，发挥文旅资源优势，形成婚旅融合新质生产力，将洛阳打造成婚恋旅行目的地，为群众提供更多更好的婚育公共服务产品、积极培育新型婚育文化。