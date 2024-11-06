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洛阳新增23家市企业技术中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 08:47
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　　记者昨日从市发展改革委获悉，我市2024年度(第十七批)市企业技术中心评审结果出炉。全市新增市企业技术中心23家，总数达148家。

　　市企业技术中心是市政府对技术创新能力强、创新业绩成效显著、具有重要示范和导向作用的企业技术中心予以的权威认定，该评审是一个准入门槛高且极具含金量的资格认证。

　　根据《洛阳市企业技术中心认定管理办法》，去年11月，市发展改革委组织各县区发展改革部门负责牵头开展本地符合条件的企业申报洛阳市企业技术中心，同时聘请专家或委托第三方咨询机构按照市企业技术中心指标体系和评价方法对企业申报材料进行评审，并出具评审报告。

　　“我们对各县区上报的评审得分在65分(含)以上的企业进行复审评定，最终确定第十七批市企业技术中心。”市发展改革委相关负责人说，对于认定为市企业技术中心的企业，将择优推荐申报省企业技术中心，并给予相应政策倾斜。

　　“技术创新能力强是市企业技术中心的显著特征，对我市围绕产业链部署创新链、提升产业创新能力、培育壮大战略性新兴产业具有重要意义。”该负责人表示，下一步将加强企业技术中心的建设和管理，持续完善企业技术中心运行机制，鼓励企业聚焦行业共性技术攻关，促进产学研深度融合，打造引领区域产业升级和新质生产力培育的核心引擎。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 苗盛昌)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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