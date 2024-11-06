杭州启示录——洛阳两会热议DeepSeek系列报道之一

“DeepSeek背后，人工智能发展潜力巨大。”“DeepSeek初创者多是青年，洛阳助力青年创业刻不容缓。”“DeepSeek告诉我们，需要培育耐心资本。”……谁能想到，新春伊始，DeepSeek的现象级火爆，给千里之外的洛阳带来“头脑风暴”。

在洛阳盈创极光公司，工作人员正检测3D激光打印金属件

“DeepSeek背后，人工智能发展潜力巨大。”“DeepSeek初创者多是青年，洛阳助力青年创业刻不容缓。”“DeepSeek告诉我们，需要培育耐心资本。”……谁能想到，新春伊始，DeepSeek的现象级火爆，给千里之外的洛阳带来“头脑风暴”。

“新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，催生了许多产业发展新赛道。”“最近人们广泛关注的DeepSeek人工智能大模型、宇树科技人形机器人，就是有力的证明。”日前，在洛阳两会召开期间，市委书记江凌以当下热议的DeepSeek为例，阐释如何处理好城市与产业之间的关系。一石激起千层浪，DeepSeek成为这次两会乃至全市热议的焦点。

面对DeepSeek的横空出世，洛阳不甘做“看热闹”的旁观者。审视DeepSeek“出杭州记”，洛阳正叩问产业发展前途，争做新赛道的“局中人”。

缘起

在中科寒武纪人工智能产业创新基地，研发人员正进行机械臂训练

当下中国创新的时代地标在哪儿？有人说是杭州。更准确一点，是当地无数大大小小的创业园。

在这里，DeepSeek缔造者——梁文锋用“足够复杂”的量化金融给大模型“练手”，结果“一不小心”惊动了世界：凭借“低成本+高性能”开源AI模型，吸引中国移动等三大运营商全面接入，腾讯、百度等平台接连上线，就连微软、英伟达、亚马逊等巨头也“低下骄傲的头颅”，选择“牵手”中国模型。有业内专家估算，DeepSeek的估值或高达1500亿美元，创始人梁文锋的身家甚至可能超越英伟达创始人黄仁勋！

无独有偶。春晚因扭秧歌爆火的宇树科技人形机器人，再算上去年爆火的《黑神话：悟空》等，一时间让“杭州六小龙”美名不胫而走。深度求索、宇树科技、游戏科学、云深处科技、强脑科技、群核科技等前沿科技公司都有一个共同特征——注册地在杭州。

在洛阳理工学院，科研人员正进行钠离子电池材料实验

深度求索等“杭州六小龙”带来的，不只是产业地震，还有城市反思。从广西自治区党委、政府新春第一会喊出“人工智能时代，广西不能缺席、不能落后”，到江苏省委机关报《新华日报》旗下媒体连发三篇，追问南京为何发展不出“六小龙”，一夜之间，似乎各地都在因为杭州彻夜难眠。

“杭州做对了什么？”“为什么是杭州？”把问号拉直，对于洛阳同样重要。日前召开的省两会提出“四高四争先”发展目标，指出要“在融入新发展格局和全国统一大市场建设上奋勇争先、在深化改革和创业创新创造上奋勇争先”。洛阳两会围绕科学谋划“十五五”发展，提出清醒敏锐把握产业发展赛道等重大趋势性变化，处理好城市与产业等关系，在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、转型跨越。

要“把握赛道”，要“转型跨越”，要“奋勇争先”，就得把准大局大势，就得寻找“洛阳梁文锋”，孕育下一个“DeepSeek”。DeepSeek的“杭州密码”，亟待我们去读懂！