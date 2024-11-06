除夕到！来洛邑古城体验别样“年味儿”！

人间烟火气，坊里过大年！除夕当天，洛邑古城内人头攒动，欢声笑语不绝于耳，处处洋溢着喜庆的节日气氛。

人间烟火气，坊里过大年！除夕当天，洛邑古城内人头攒动，欢声笑语不绝于耳，处处洋溢着喜庆的节日气氛。

“瞧一瞧看一看！”身着传统服饰的卖货郎推着堆满特色商品的货郎车，一路高声叫卖，仿佛将人们带回了古代的繁华街市。

五位身着华丽古装的“财神爷”分别代表东、西、南、北、中五路财神，手持金元宝、如意等吉祥物件，缓缓走入古城主街，瞬间吸引了众多游客的目光。“财神到，福气到！”随着一声洪亮的吆喝，五路财神开始与游客热情互动。

“在古都洛阳过年，人间烟火气十足，是一次独一无二的春节体验。”来自广西的游客李文明与朋友身穿汉服兴奋地说。

据悉，春节假期，洛邑古城还将举行非遗展示、民俗表演、汉服体验等浓厚的民间坊里过年活动，让游客沉浸式感受浓浓年味。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 石智卫）