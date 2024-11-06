穿越“神都奇幻夜”！洛阳天街开启“狂欢”模式【视频】

1月27日至2月12日，隋唐洛阳城天街进入“狂欢”模式，横跨春节、元宵节两个时段。活动现场设置近10个主题舞台，打造不同的互动场景。
1月27日至2月12日，隋唐洛阳城天街进入“狂欢”模式，横跨春节、元宵节两个时段。活动现场设置近10个主题舞台，打造不同的互动场景。
灯光亮起来、唐迪蹦起来！“神都奇幻夜·天街过大年”主题活动昨日开启。
1月27日至2月12日，隋唐洛阳城天街进入“狂欢”模式，横跨春节、元宵节两个时段。活动现场设置近10个主题舞台，打造不同的互动场景。
活动期间，昼夜异彩纷呈，每日15时至22时，民俗演艺、非遗杂技、戏曲表演等好戏连台，去年火爆全网的“天街蹦唐迪”活动限时返场，让市民游客穿越盛唐，沉浸式感受烟火里的神都年味。
●璀璨烟花夺目，把幸福具象化
●迎宾仪式宏大，礼迎四方游子
●非遗百戏纷呈，重现隋唐盛景
●万人古装舞会，蹦“唐迪”嗨翻夜场
●NPC沉浸互动，集章赢取好礼
●20米大型九曲黄河阵，新年祈福必备
●地道小吃云集，重拾神都年味
温馨提示：隋唐洛阳城天街旁共有两处公共停车场，分别为定鼎门遗址博物馆南广场西侧停车场和龙门大道东侧停车场(进入辅道农科路向东100米)。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘青 文/图）
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