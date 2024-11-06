27日，市长徐衣显主持召开专题会议，系统研究上级巡视、督查、审计涉洛问题整改工作。

徐衣显主持召开专题会议研究巡视、督查、审计涉洛问题整改等工作

综合施策靶向攻坚确保真改实改改到位

标本兼治常态长效更好保障高质量发展

27日，市长徐衣显主持召开专题会议，系统研究上级巡视、督查、审计涉洛问题整改工作。强调要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视、审计等工作的重要论述重要指示精神，全面贯彻落实省委省政府和市委部署要求，紧盯问题、挂图作战，对账销号、一抓到底，扎实推动各项问题整改见真章、求实效，为推动经济社会高质量发展夯基护航。

会议认真听取了巡视、督查、审计涉洛问题整改情况汇报，并针对重点难点问题，深刻剖析原因，研究整改举措。徐衣显指出，扎实做好上级巡视、督查、审计问题整改落实，事关政治纪律、体现政治忠诚，各级各有关部门要提高政治站位，强化政治担当。把扎实整改作为旗帜鲜明讲政治的实际行动，坚持从政治上看待整改工作、剖析问题根源、确立整改标准，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，发扬久久为功的钉钉子精神，靶向攻坚、重拳整治，以整改实效体现政治忠诚、锤炼党性作风。要坚持问题导向，坚决彻底整改。严格对照整改工作部署要求，紧盯目标任务，分析难点堵点，完善细化台账，明确具体节点，量化实化标准，全程把控调度，坚持整改一个、验收一个、销号一个，做到整改落地落实、问题清仓归零。要扎紧制度笼子，完善监督体系。聚焦制度建设薄弱点、权力运行风险点、监督管理关键点，坚持举一反三、标本兼治，把“点上改”与“面上改”相衔接、“当下改”与“长久立”相结合，完善整改督导、过程评估、追踪问效的全链条闭环机制，着力破除体制机制障碍，实现“解决一个问题、完善一套制度、规范一个领域”。要抓好关键少数，压实责任链条。市政府班子成员要严格履行“一岗双责”，带头扛牢整改责任，加强工作统筹调度，层层压实责任链条，对整改不力、敷衍应付、虚假整改的严肃追责问责，以铁的纪律和严实作风坚决完成各项整改任务。

潘开名、任丽君、李新红、陈剑锋、王国辉、王太钢、李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)