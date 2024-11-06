2月5日起开始抓拍！瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备

今日，洛阳交警微信公众号发布消息，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，洛阳市公安局交警支队五大队在瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，洛阳市公安局交警支队五大队在瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，洛阳市公安局交警支队五大队在瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车、违反禁令标志指示、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话的交通违法行为，公示时间为七日(2025年1月29日至2025年2月4日)，2025年2月5日起开始抓拍。
附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
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