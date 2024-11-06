洛阳市政协党组召开2024年度民主生活会

按照市委统一安排，昨日，市政协党组召开2024年度民主生活会。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

按照市委统一安排，昨日，市政协党组召开2024年度民主生活会。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

市政协党组对开好这次民主生活会高度重视。会前，党组成员认真开展学习研讨，深入开展谈心谈话，广泛征求意见，认真对照检查，为开好民主生活会作了充分准备。

会议通报了市政协党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会和省委巡视整改专题民主生活会整改措施落实情况及本次民主生活会征求意见情况。孙延文代表党组作对照检查，并带头作个人对照检查。党组成员依次作对照检查并进行批评和自我批评，达到了交流互鉴、咬耳扯袖、增进团结的目的。

孙延文强调，要坚决扛起全面从严治党政治责任，认真贯彻落实十二届市纪委五次全会精神，扎实履行全面从严治党主体责任和监督责任，在学纪、知纪、明纪、守纪上下功夫，树立良好家风家教，示范带动党员干部把纪律内化于心、外化于行，坚决守牢纪律底线。要始终把牢正确政治方向，更加自觉地把主题教育成果转变成忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体行动，在学思践悟中把牢正确方向，在知行合一中强化职责使命，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。要尽心尽力服务中心大局，准确把握大局大势，加快转变思维理念，聚焦“四高四争先”，紧扣“三项重点工作”，立足自身特色优势，找准履职切入点、结合点、着力点，推动省委、市委决策部署落地见效。要持续巩固深化党纪学习教育成果，强化问题导向、结果导向，坚持“当下改”和“长久立”相结合，研究制定整改措施，建立整改工作推进机制，定期报告整改落实情况，确保问题合理有效解决，高质量完成民主生活会“后半篇文章”，为现代化洛阳建设贡献政协力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 冯波)