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春节不停工！宁德时代洛阳基地全力冲刺一季度一期全线投产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 18:49
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　　“临近春节，我们的产品依旧销售火爆、供不应求，目前订单充足。”27日，走进宁德时代洛阳基地，一派大干快干的火热场景，项目相关负责人话语中满怀信心。

　　作为宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一，宁德时代洛阳基地将按照“灯塔工厂+零碳工厂”标准进行建设，一期项目占地850亩，规划年产能30GWh，包含3条电芯产线、10条PACK产线。自去年7月电池包工厂正式投产以来，目前企业已运行1条电芯产线、5条PACK产线，产能不断攀升，成功实现产值超31亿元。

　　随着智能设备有序运行，在工人们的精准操作中，成功配套小米、华为等知名车企的一组组高性能麒麟电池正走下产线，走向全国。这里产出的麒麟电池采用宁德时代第三代CTP技术，系统集成度创全球新高，可轻松实现整车1000公里续航与4C快充。

　　记者了解到，为保障生产效能不掉线，春节期间，企业将组织近3000名工人及全体管理人员满勤上岗，并于大年初四开启招聘工作。除了已投产的生产线不间断生产，宁德时代洛阳基地还将在节日期间安排人手加紧安装调试最新生产线，全力推动实现一期一季度全线投产目标。

　　与此同时，宁德时代洛阳基地项目指挥部也将在节日期间持续上岗，按照“专班跟进项目”模式，实施24小时服务“在线”，协调督促属地政府、区直相关单位按照时间节点完成各项工作任务；协调参建单位优化施工工序，科学施工，确保市政配套及要素保障及时到位；协调相关单位规范项目周边停车及经营秩序，为项目建设提供良好施工环境。

　　此外，在企业东侧一路之隔，洛阳新能源产业园项目一期也在不断推进中。作为宁德时代洛阳基地的重点配套产业园，目前该园区已推动工业邻里中心进入试运营阶段，实现国创动力电池配套产业园(一期)项目综合楼成功封顶，多个配套项目将在春节期间不停工，进一步围绕龙头产业做好全“链”保障。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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