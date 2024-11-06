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新春焰火晚会期间 洛阳设置4处医疗保障点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 17:38
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　　1月29日(农历正月初一)晚，2025年洛阳市新春焰火晚会将绚丽绽放。洛报融媒记者从洛阳市卫生健康委获悉，届时会场周边将设置4处医疗保障点，市民如出现身体不适，可就近求助送医。

　　这4处医疗保障点分别在：

　　●定鼎门广场

　　●从政坊

　　●古城路定鼎门南广场

　　●聂泰路与文博路交叉口

　　据悉，4处医疗保障点分别由北京中医药大学东直门医院洛阳医院西工院区(洛阳市中医院)、西安交通大学第二附属医院洛阳医院(洛阳市中心医院)、河科大一附院开元院区、河科大二附院安排急救人员现场执勤。与此同时，西安交通大学第二附属医院洛阳医院(洛阳市中心医院)、河科大一附院开元院区、河科大二附院三家医院当天还将增加值班人员，开放绿色通道。

　　焰火虽美，勿忘安全和健康。洛阳市卫生健康委提醒广大市民:

　　●夜间气温较低，外出注意身体保暖。

　　●保持安全观看距离，不要过于靠近焰火燃放区域，以免受到飞溅的火花或烟雾的伤害。如有伤口请勿自行处理，以免造成进一步伤害。

　　●人潮拥挤，注意保持重心，用一只手紧握另一手腕，双肘撑开平放于胸前，微微向前弯腰，形成一定的空间，保证呼吸顺畅，以免拥挤时造成窒息晕倒。

　　●在焰火晚会期间，如感到身体不适或有任何健康问题，请到附近的医疗保障点寻求帮助或拨打120。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 周超 蔺慧娟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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