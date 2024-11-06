农历蛇年春节即将到来之际，1月27日，市委书记江凌深入县区走访慰问基层党员干部群众和春节期间不停工停产企业，送上党和政府的温暖关怀，向全市人民致以美好的新春祝福。

江凌走访慰问基层党员干部群众和春节期间不停工停产企业

把党和政府的温暖送到千家万户

向全市人民致以美好的新春祝福

农历蛇年春节即将到来之际，1月27日，市委书记江凌深入县区走访慰问基层党员干部群众和春节期间不停工停产企业，送上党和政府的温暖关怀，向全市人民致以美好的新春祝福。

大雪初霁，宜阳乡村白雪皑皑，柳泉镇沙漠村洋溢着浓浓年味。江凌十分牵挂困难党员、困难群众的生活。他先后来到困难群众李云飞、赵社军和困难党员邵甲星家里，为他们送去新年祝福和慰问金、慰问品，一起拉家常、问冷暖、算收入，希望他们树立信心、保持乐观，在党委政府帮助下克服暂时的困难，用勤劳智慧创造幸福生活。江凌叮嘱各级领导干部深入基层、深入群众，访民情、问民需、解民忧，落实落细帮扶政策，倾力解决急难愁盼问题，让人民群众度过一个欢乐祥和温暖的新春佳节。在走访慰问中，得知沙漠村连片发展麦椒产业带动群众增收，供排水一体化工程投入运营，医疗卫生、技能培训等公共服务更加便利，江凌十分高兴，鼓励基层干部全面推进乡村振兴，努力办成更多群众可感可及的好事实事，让农村发展更加繁荣、农民生活更加红火。

柳泉镇敬老院挂起了大红灯笼，活动室里戏曲声声、暖意融融。江凌来到这里，向老人们拜年，祝福大家春节快乐、健康长寿。他走进食堂和宿舍，细心察看春节伙食供应，了解老人生活起居，叮嘱敬老院工作人员把老人当成自己的亲人，用爱心、耐心和细心，照顾好他们的衣食冷暖和身体健康，做好适老化服务设施改造，丰富精神文化生活，让老人们舒心生活、安享晚年。他指出，养老服务是保障和改善民生的重要任务，要健全农村养老服务体系，优化运营管理模式，进一步完善社会化运营机制和扶持政策落实评价机制，不断提升养老服务质量。

城发环保能源(宜阳)有限公司，承担着宜阳和周边地区垃圾焚烧发电的社会职能，春节期间正常生产，全力保障社会运转。江凌走进中央控制室，看望慰问一线劳动者，通过监控大屏了解生活垃圾处置流程，仔细询问垃圾处理能力、发电量和运行效益等情况，叮嘱企业严格落实环保标准，加强运行安全管理，不断提高垃圾无害化处置和资源化利用水平，实现经济效益、社会效益、生态效益共赢。

位于涧西区的金涛华印新材料有限公司，是一家专注于铝基新材料精深加工的民营企业，节日期间将开足马力忙生产、赶订单。在车间产线，江凌向坚守岗位的干部职工致以新春祝福，对大家的辛勤付出表示感谢，并详细了解企业研发生产、市场拓展、安全生产等情况，现场办公协调解决存在问题，鼓励企业发挥技术优势和规模效益，积极与风口关联、向风口转型，加快抢占新赛道、培育新动能，努力在激烈竞争中立于不败之地。江凌指出，春节期间，全市许多重点项目、重点企业不停工不停产，铆足干劲抢进度、拼经济。各级各部门要真情实意服务企业，强化要素保障，落实惠企政策，及时解决困难问题，关心关爱一线职工，坚决守牢安全底线，以拼抢精神奋力推动一季度经济实现“开门红”。

王军等参加慰问。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)