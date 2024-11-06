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整合社会应急救援力量 提升救援联动保障能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 08:13
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　　记者日前从市安防委办公室获悉，我市为河南炼化消防保卫中心、洛阳神鹰救援队等行业救援和社会公益救援队伍授牌。这些队伍将成为全市应急指挥与救援协调单位，接受全市域就近调配、快速行动、有序救援，有力提升应急救援联动保障能力。

　　此次授牌的行业救援队伍有河南炼化消防保卫中心、中铁隧道集团西北救援队、国网洛阳供电公司应急抢险队、河南六建应急抢险队、市城管局应急抢险队、市森林消防大队及北控水务、新奥燃气、洛阳移动、洛阳联通、洛阳电信等企业抢险队，社会公益救援队伍有洛阳应急救援协会直属救援队、洛阳神鹰救援队、老城区神龙救援队、偃师雷霆救援队、退役老兵救援队等。

　　近年来，我市坚持“政府主导、分级负责、社会参与”原则，逐步形成了15支直属应急救援队伍、19支890人的专业救援队伍、21支1000余人的社会救援队伍，成功处置各类安全生产和自然灾害突发事件50余起。下一步，我市将持续加强应急预案、应急指挥、救援联动、实战实训体系建设，整合各类应急救援力量，推进救援队伍共训共练共演，为科学高效应对各类急难险重灾害事故提供坚强保障。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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