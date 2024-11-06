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洛阳商会会长联席会暨新春团拜会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 08:09
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　　昨日，由洛阳市工商联(总商会)主办的洛阳商会会长联席会暨新春团拜会举行。

　　市政协副主席赵振峰致新春贺词，向大家长期以来对洛阳经济社会发展的关心与支持表示感谢。他说，2024年，洛阳产业格局加快重塑、城市品质不断提升、乡村振兴成果喜人，现代化洛阳建设取得了显著成效。这些成绩的取得，是市委坚强领导、各行各业克难攻坚、全市人民团结奋斗的结果，同时也离不开全国各地洛阳商会和在外打拼的洛阳企业家们的关心帮助与鼎力支持。新的一年，希望大家积极联系和动员在全国各地创业发展的河洛儿女，继续关心、支持家乡建设，与家乡人民一道，为现代化洛阳建设汇聚更多智慧和力量。

　　近200位来自全国各地的洛阳商会会长、洛阳市直商会会长及企业家代表齐聚一堂，共叙乡情、共话未来。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李杰)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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