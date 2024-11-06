强化责任担当靠前服务保障 确保春节期间社会和谐稳定

昨日，副市长李新红开展春节前慰问走访活动，并督导检查安全生产工作。 昨日，副市长李新红开展春节前慰问走访活动，并督导检查安全生产工作。 李新红一行前往新奥燃气公司、关林水厂、牡丹隔压站等地，详细了解春节期间供气、供水、供暖等安全保障工作，并看望慰问坚守岗位一线的干部职工，感谢大家一年来的辛勤付出，希望大家继续发扬艰苦奋斗的优良作风，绷紧“安全弦”、守好“安全关”，确保供气、供水、供暖安全可靠。 李新红指出，春节是用气、用水、用暖的高峰期。要增强大局意识，坚持以人民为中心的发展思想，强化责任担当、靠前服务保障，以“时时放心不下”的责任感，扎实做好供气、供水、供暖等安全保障工作。要强化值班值守，严格执行24小时值班制度，常态化开展安全隐患排查，及时稳妥解决各类突发问题，坚决防范安全生产事故发生。要加强统筹调度，压实各方责任，完善细化保供方案和应急预案，确保人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)