洛阳启动省级科技成果在线登记工作

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，“河南省科技成果登记系统”已启用，洛阳即日起启动省级科技成果在线登记工作。 洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，“河南省科技成果登记系统”(http://cgdj.hnkjt.gov.cn/web/)已启用，洛阳即日起启动省级科技成果在线登记工作。 河南省科技成果在线登记是申报项目、职称评定的先决条件，也是有关部门制定科技政策、推荐科技奖励的重要参考。此次登记工作中，科技成果完成单位可填报《洛阳市省级科技成果登记系统账号申请表》，加盖单位或科研部门印章发至邮箱lykjjsck@163.com，并电话联系市科创情报中心申请账号密码；也可提交至所在区县、开发区科技部门，由其统一收集并加盖开发区、区县科技部门印章后集中申请分发账号。获得账号密码后，有关单位可登录河南省科技成果登记系统开展在线登记。 咨询审核业务可拨打市科创情报中心电话，0379-63935441。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 姚同伟 文/图）