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服务不停歇！洛阳热力集团多措并举 全力护航春节“暖流”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.01.26 13:29
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　　近日，为了做好寒潮和雨雪天气的供暖保障工作，洛阳热力集团统筹安排，积极行动，及时启动城市集中供热寒潮持续低温天气应急预案，通过一系列举措，确保热源供应充足，保障春节供暖稳定，让广大市民度过一个温暖、祥和的新春佳节。

　　为最大限度减少寒潮持续低温天气对供暖带来的影响，洛阳热力集团采取了多项措施：

　　强化热源协调。与新安万基、国电孟津、华润首阳三家主要热源单位紧密合作，根据实际负荷及时调整供水温度和流量，确保热源供应稳定、高效。

　　优化热网调度。在保证热源稳定的前提下，对整个供热网络进行科学调度，，确保每个小区热源充足。

　　加强巡检维护。对供热管网进行全面排查，发现跑、冒、滴、漏和冻裂隐患及时进行处理。

　　提前物资储备。对于抢修所需的易损管件等物资提前做好储备，确保材料设备维修及时。

　　服务全天候“在线”。供热应急抢修队24小时待命，车辆人员备勤，随时对突发抢修进行“第一时间”处置；服务热线24小时接听用户诉求，除少部分机关科室轮休外，全员坚守阵地，在岗工作。接到报修后及时维修，确保市民过上一个温暖的春节。

　　此外，新春佳节将至，洛阳热力集团也在此提醒广大热用户，在访亲探友等情况需要长时间外出时，尽量在外出前关闭自家阀门，并将钥匙存放在亲友处，如出现跑、冒、滴、漏等用热隐患可以及时报修，避免发生漏水事故造成财产损失。若发现家中供暖设施存在问题，请及时拨打服务热线63005678或联系小区供暖管家协助维修。（通讯员 李冀瑶)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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