残疾旅客独自乘车，洛阳铁路工作人员温暖守护

春运出行，残障等出行困难群体是铁路部门的关注重点。25日凌晨3点15分，在北京西站，郑州客运段洛阳中心宁波二队和洛阳房建公寓段乘务车间负责的K4407次列车准备始发，列车长王小朋注意到站台上有一位坐着轮椅的男旅客。

春运出行，残障等出行困难群体是铁路部门的关注重点。25日凌晨3点15分，在北京西站，郑州客运段洛阳中心宁波二队和洛阳房建公寓段乘务车间负责的K4407次列车准备始发，列车长王小朋注意到站台上有一位坐着轮椅的男旅客。

经询问得知，男旅客为张先生，他患有脊椎断裂并且下肢瘫痪，乘坐北京西到三门峡西的K4407次列车，返回家乡渑池。

随后，洛阳铁路工作人员对张先生提供重点服务，每隔一段时间就会来到他身边，为其提供帮助。

“考虑到渑池站为低站台，张先生脊椎骨断裂，不能弯腰，我们需要将他抬下列车。”王小朋说，他和副列车长刘鹏鹏根据张先生的实际情况，制定了下车方案，同时提前联系了渑池站，预约担架服务。

经过近13个小时的旅程，列车缓缓驶入了渑池站。刘鹏鹏提前帮助张先生收拾好行李，将轮椅推到车门口，并组织办公车列车员卜鹏、樊小鹏、洛阳房建公寓段大包班组中列车长许留军等在车门口集合，他们齐心协力，一边安抚着张先生，一边双手稳稳地将其托起，转移到担架上，顺利地将旅客安全转移到站台，护送张先生安全下车。张先生对洛阳铁路工作人员的帮助连连道谢。

洛阳铁路工作人员提醒，已购车票且符合特殊重点旅客服务条件的旅客，可以在乘车前规定时间内，通过线上线下渠道，向铁路部门提出特殊重点旅客服务申请。线上渠道包括铁路12306网站、12306App、12306客户服务热线(电话仅受理中国残联在册残疾人旅客以及无陪伴年长旅客)；线下渠道包括铁路车站的12306服务台、综合服务中心和旅客列车现场。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 闫瑾）