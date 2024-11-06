郑栾高速全线禁止所有车辆上站

截至26日10:08，洛阳境内高速通行政策调整。 洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，截至26日10:08，洛阳境内高速通行政策调整。 一、禁止七座(含七座)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站的路段： 连霍高速--偃师东站至孟津站 二、禁止九座(含九座)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站的路段： 1、连霍高速新安站、新安西站，洛阳站 2、二广高速全线 3、宁洛高速全线 4、济洛高速全线 5、洛卢高速全线 6、盐洛高速全线 7、渑淅高速全线 8、洛栾高速全线 三、禁止所有车辆上站的路段： 1、新伊高速全线 2、栾卢高速全线 3、郑栾高速全线 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图）