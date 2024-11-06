郑栾高速全线禁止所有车辆上站

截至26日10:08，洛阳境内高速通行政策调整。
截至26日10:08，洛阳境内高速通行政策调整。
洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，截至26日10:08，洛阳境内高速通行政策调整。
一、禁止七座(含七座)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站的路段：
连霍高速--偃师东站至孟津站
二、禁止九座(含九座)以上车辆上站，禁止危险品运输车辆上站的路段：
1、连霍高速新安站、新安西站，洛阳站
2、二广高速全线
3、宁洛高速全线
4、济洛高速全线
5、洛卢高速全线
6、盐洛高速全线
7、渑淅高速全线
8、洛栾高速全线
三、禁止所有车辆上站的路段：
1、新伊高速全线
2、栾卢高速全线
3、郑栾高速全线
（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图）
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