洛阳北部地区公路客运陆续恢复

25日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，目前，受雨雪天气和道路影响，洛阳南部的栾川县公路客运尚未恢复，嵩县、洛宁、汝阳等县启动应急运输方案，由当地交通运输执法部门护送客车上路。新安、偃师、孟津、宜阳、伊川等县区公路客运陆续恢复。

25日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，目前，受雨雪天气和道路影响，洛阳南部的栾川县公路客运尚未恢复，嵩县、洛宁、汝阳等县启动应急运输方案，由当地交通运输执法部门护送客车上路。新安、偃师、孟津、宜阳、伊川等县区公路客运陆续恢复。 25日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，目前，受雨雪天气和道路影响，洛阳南部的栾川县公路客运尚未恢复，嵩县、洛宁、汝阳等县启动应急运输方案，由当地交通运输执法部门护送客车上路。新安、偃师、孟津、宜阳、伊川等县区公路客运陆续恢复。 如有咨询需求，可致电洛阳汽车站：0379-63233186；龙门客运中心咨询：0379-61682926。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 郑子龙 文/图）