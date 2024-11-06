张灯结彩 盛装迎“年”

街头张灯结彩，节日氛围浓厚。记者从市城市管理局获悉，目前我市各城市区、相关单位等正有序开展亮化作业，以形式丰富的彩灯扮靓古都夜景，传递新年祝福，以浓浓年味迎接新春佳节。
街头张灯结彩，节日氛围浓厚。记者从市城市管理局获悉，目前我市各城市区、相关单位等正有序开展亮化作业，以形式丰富的彩灯扮靓古都夜景，传递新年祝福，以浓浓年味迎接新春佳节。
街头张灯结彩，节日氛围浓厚。记者从市城市管理局获悉，目前我市各城市区、相关单位等正有序开展亮化作业，以形式丰富的彩灯扮靓古都夜景，传递新年祝福，以浓浓年味迎接新春佳节。除夕前，市民、游客将在街头巷尾邂逅“灯火里的洛阳城”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 高兴辉 摄）
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