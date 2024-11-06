熙之奥新材料：打破国外技术垄断 填补国内供应缺口

近日，在位于孟津区的洛阳熙之奥新材料科技有限公司，投资1.2亿元建设的电子级环氧树脂生产线正在加紧调试。
近日，在位于孟津区的洛阳熙之奥新材料科技有限公司，投资1.2亿元建设的电子级环氧树脂生产线正在加紧调试。
近日，在位于孟津区的洛阳熙之奥新材料科技有限公司，投资1.2亿元建设的电子级环氧树脂生产线正在加紧调试。
该公司是一家新材料领域科技型企业，主要生产电子级环氧树脂产品，该产品被广泛应用于新能源汽车、5G通信和人工智能等领域的集成电路板，市场需求增长快速。该项目目前基本建成，投产达效后可年产2000吨电子级环氧树脂产品，将打破国外技术垄断，填补国内市场供应缺口。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）
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