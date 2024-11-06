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全市纪检监察干部认真学习领会十二届市纪委五次全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.26 08:20
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　　24日，十二届市纪委五次全会召开，明确了做好2025年纪检监察工作的“任务书”和“施工图”。全市纪检监察干部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真领会会议精神，一致表示，将把思想和行动统一到党中央的部署要求上来，抓实落细市纪委全会具体要求，持续推进新征程全市纪检监察工作高质量发展，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。

　　“勇于自我革命是我们党最鲜明的品格和最大优势。”市纪委监委各部室通过多种方式第一时间传达学习十二届市纪委五次全会精神。大家纷纷表示，既要充分认清过去一年全市纪检监察工作取得的新进展新成效，也要清醒看到当前党风廉政建设和反腐败工作存在的短板弱项和突出问题，准确把握一体推进“三不腐”方针方略，坚持严的基调与激励干部担当作为相统一、严查乱作为与整治不作为相统一、“治已病”与“治未病”相统一，纵深推进正风肃纪反腐，以永不懈怠的精神状态推动新征程纪检监察工作高质量发展。

　　“政治监督是纪检监察机关的首要职责、根本职责。”孟津区委常委、区纪委书记、区监委主任崔克勋表示，将按照市纪委全会部署安排，把全面推进黄河流域生态保护和高质量发展、优化营商环境、服务保障重大项目建设列入台账，推进政治监督具体化、精准化、常态化，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　加强党的纪律建设是全面从严治党的治本之策。驻市委组织部纪检监察组组长郑勇表示，要深化运用“四种形态”，坚持惩前毖后、治病救人，抓早抓小、防微杜渐，通过研判风险点、用好政策工具箱、紧盯重点人员、以案促改促治，对苗头性倾向性问题及时发现、精准纠治，最大限度防止小问题演变成大问题，让广大党员干部在遵规守纪前提下干事创业。

　　洛宁县委常委、县纪委书记、县监委主任金瑛表示，将坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚守纪委监委政治机关定位，将政治监督融入监督执纪问责、监督调查处置各项职责，深入开展学习引领提能力、转变作风树形象、自我监督强约束等行动，切实以党的政治建设筑忠诚、以能力建设壮筋骨、以作风建设显担当、以纪律建设强免疫。

　　新安县委常委、县纪委书记、县监委主任杜耀辉表示，将持续深化政治建设和党性教育，开展涵盖业务全链条的纪法培训、“以案代训”实战练兵，锤炼过硬能力，树牢实干导向，强化严管严治，努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。

　　“守护历史瑰宝，为新文旅发展清障护航。”驻市文广旅局纪检监察组组长刘边江说，将秉持监督保障执行、促进完善发展的职责，紧盯市委市政府抓好文旅文创融合发展要求，将河洛文化遗产保护、文化产业健康发展等作为监督重点，为推动新文旅高质量发展、打造全国沉浸式旅游目的地筑牢坚实纪法防线。

　　“纪检监察工作是人心工作、群众工作。”驻市卫健委纪检监察组组长闫岩表示，将持续深入开展医疗、医保、医药等方面突出问题治理，及时发现、督促解决群众反映强烈的突出问题，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，推动改革发展成果更好更公平惠及广大人民群众。

　　打铁必须自身硬。西工区西工街道纪工委书记朱秀秀表示，将进一步加强纪律教育和强化纪律约束，在纪律建设上动真格、出实招，创新党纪学习教育方式方法，使铁的纪律转化为日常习惯和自觉遵循，真正让党纪党规入脑入心，成为不可逾越的红线。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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