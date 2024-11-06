洛阳境内四条高速禁止九座（含）以上车辆上站

25日11时，记者从洛阳高速交警支队获悉，洛阳境内的连霍、二广、宁洛、济洛全线禁止九座(含九座)以上车辆、危险品运输车辆上站。
25日11时，记者从洛阳高速交警支队获悉，洛阳境内的连霍、二广、宁洛、济洛全线禁止九座(含九座)以上车辆、危险品运输车辆上站。
25日11时，记者从洛阳高速交警支队获悉，洛阳境内的连霍、二广、宁洛、济洛全线禁止九座(含九座)以上车辆、危险品运输车辆上站。
洛栾、洛卢、新伊高速全线；盐洛高速吕店站，渑淅高速洛宁北站、洛宁东站，郑栾高速龙峪湾站、白云山站、木扎岭站，栾卢高速鸡冠洞站、伊河源站、天河大峡谷站禁止所有车辆上站。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图)
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