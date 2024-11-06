1778万人次！洛阳市博物馆、纪念馆去年接待游客量创历史新高

21日召开的洛阳市博物馆协会2025年年会透露，2024年，全市博物馆、纪念馆共接待游客1778万人次，同比增长11.2%，创历史新高。

21日召开的洛阳市博物馆协会2025年年会透露，2024年，全市博物馆、纪念馆共接待游客1778万人次，同比增长11.2%，创历史新高。 21日召开的洛阳市博物馆协会2025年年会透露，2024年，全市博物馆、纪念馆共接待游客1778万人次，同比增长11.2%，创历史新高。 “东方博物馆之都”底子更厚。2024年，我市新增国家一级博物馆2家，二级博物馆5家，三级博物馆2家。目前，全市三级以上博物馆数量达17家。此外，汉魏故城遗址博物馆已建成试运行，拟定于今年牡丹文化节期间开放；隋唐洛阳城遗址博物馆、东周王城遗址博物馆、汝阳县博物馆、洛宁县博物馆等建设工作持续推进。 “博物馆热”持续升温。2024年，全市博物馆、纪念馆共接待游客1778万人次，同比增长11.2%，创历史新高。接待游客量排名前5位的博物馆是：洛阳博物馆(361万人次)、隋唐大运河文化博物馆(215万人次)、洛阳古墓博物馆(205万人次)、应天门遗址博物馆(190万人次)，二里头夏都遗址博物馆(130万人次)。其中，洛阳博物馆4次入围“热门百强博物馆”和“百强热门博物馆地市馆前30”两个榜单；二里头夏都遗址博物馆3次入围“百强考古遗址博物馆前50”榜单；洛阳古墓博物馆1次入围“百强考古遗址博物馆前50”榜单。 陈列展览亮点纷呈。2024年，洛阳市文物局局属博物馆、纪念馆举办或引进优秀陈列展览30余个。洛阳古墓博物馆“葬制大观——洛阳历代古墓集萃”展览获第二十一届“全国博物馆十大陈列展览精品”。洛阳民俗博物馆“华檐吉光——匾额文化展”成功入选 “博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育核心主义价值观”主题展览推介项目。“华夏衣冠系列展时裳武则天”等4个展览荣获河南省优秀陈列展览推介项目。

社教研学热力十足。2024年，洛阳市文物局局属博物馆、纪念馆共计开展1400余场社教研学课程，接待文博研学团队9000批次，总量超60万人次，同比增长58%。研学总收入633万，同比增长58%。截至目前，全市各博物馆、纪念馆共计开发研学旅行课程近300节，省级精品(特色)研学课程5节。 特色文创频频“破圈”。2024年，洛阳市文物局局属博物馆、纪念馆研发文创产品600余款，文创营业额约4500万元，同比增长125%。“朱颜镜”“二里头绿松石香囊”等2款文创荣获全国荣誉，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆入选 河南省首批省级文化文物单位文化创意产品开发试点单位名单。洛阳牡丹瓷博物馆、洛阳三彩艺术博物馆等非国有博物馆文创收入更加可观。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦 刘秋杰 文/图)