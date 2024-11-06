洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

1778万人次！洛阳市博物馆、纪念馆去年接待游客量创历史新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 20:02
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　21日召开的洛阳市博物馆协会2025年年会透露，2024年，全市博物馆、纪念馆共接待游客1778万人次，同比增长11.2%，创历史新高。

　　“东方博物馆之都”底子更厚。2024年，我市新增国家一级博物馆2家，二级博物馆5家，三级博物馆2家。目前，全市三级以上博物馆数量达17家。此外，汉魏故城遗址博物馆已建成试运行，拟定于今年牡丹文化节期间开放；隋唐洛阳城遗址博物馆、东周王城遗址博物馆、汝阳县博物馆、洛宁县博物馆等建设工作持续推进。

　　“博物馆热”持续升温。2024年，全市博物馆、纪念馆共接待游客1778万人次，同比增长11.2%，创历史新高。接待游客量排名前5位的博物馆是：洛阳博物馆(361万人次)、隋唐大运河文化博物馆(215万人次)、洛阳古墓博物馆(205万人次)、应天门遗址博物馆(190万人次)，二里头夏都遗址博物馆(130万人次)。其中，洛阳博物馆4次入围“热门百强博物馆”和“百强热门博物馆地市馆前30”两个榜单；二里头夏都遗址博物馆3次入围“百强考古遗址博物馆前50”榜单；洛阳古墓博物馆1次入围“百强考古遗址博物馆前50”榜单。

　　陈列展览亮点纷呈。2024年，洛阳市文物局局属博物馆、纪念馆举办或引进优秀陈列展览30余个。洛阳古墓博物馆“葬制大观——洛阳历代古墓集萃”展览获第二十一届“全国博物馆十大陈列展览精品”。洛阳民俗博物馆“华檐吉光——匾额文化展”成功入选

　　“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育核心主义价值观”主题展览推介项目。“华夏衣冠系列展时裳武则天”等4个展览荣获河南省优秀陈列展览推介项目。
社教研学热力十足。2024年，洛阳市文物局局属博物馆、纪念馆共计开展1400余场社教研学课程，接待文博研学团队9000批次，总量超60万人次，同比增长58%。研学总收入633万，同比增长58%。截至目前，全市各博物馆、纪念馆共计开发研学旅行课程近300节，省级精品(特色)研学课程5节。

　　特色文创频频“破圈”。2024年，洛阳市文物局局属博物馆、纪念馆研发文创产品600余款，文创营业额约4500万元，同比增长125%。“朱颜镜”“二里头绿松石香囊”等2款文创荣获全国荣誉，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆入选

　　河南省首批省级文化文物单位文化创意产品开发试点单位名单。洛阳牡丹瓷博物馆、洛阳三彩艺术博物馆等非国有博物馆文创收入更加可观。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦 刘秋杰 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
        益生菌可以改善肠道健康，选择性的杀死肠道的致病菌，调节肠道菌群失调，对提升代谢有一定的帮助，但并不能...
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
  • ·维生素C能防治感冒？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 被灯光“点燃”的古城魅力 春节洛...
  • 1月发货增长近70%！洛阳云川风能...
  • 建议收藏！洛阳交警发布春节假期...
  • “美丽经济”激发消费新活力【组图】
  • 汝阳县上店镇布河村：工厂建在家...
  • 集中连片发展！洛阳乡村实现从“...
  • 伊滨区西棘针社区：致富路上一路高鸽
  • 鹏庆塑业：环保管材产销两旺
  • 中国首台！大功率永磁内装式提升...
  • 汝阳神鹰救援队队员驱车3000多公...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    河边的写意

    老城走走看看

    开元湖掠影

    藏在民宅中的博物馆
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605