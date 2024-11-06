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推动经济“开门红” 洛阳全力保障工业企业稳产满产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 20:02
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　　工业是经济发展“压舱石”，是实现经济“开门红”的关键。22日上午，在洛阳市推动2025年第一季度经济“开门红”政策措施新闻发布会上，洛阳市工信局就如何确保2025年一季度工业经济顺利开局回答记者提问。

　　发力“稳”字，促进企业稳产满产。洛阳市将抓好春节连产和节后复产，精准实施工业运行调控，组织重点企业制定春节排产计划，全力保障257家春节不停工企业有序生产，推动全市规上工业企业正月十五前应复尽复。开展一季度满负荷生产奖励，对达标满负荷生产规上企业，给予相应财政奖励，激发企业生产积极性，推动企业加快达产达效。

　　发力“建”字，强化项目建设力度。坚持“项目为王”，加强项目建设全要素保障，组织好春节期间重大工业项目建设施工，推动一季度金达石化乙烯裂解碳五综合利用等43个项目开工建设、中信重工高端材料绿色智能制造等17个项目竣工投产。围绕17条优势产业链，加快长板环节延链强链、短板环节补链建链，抢抓一季度宁德时代洛阳基地一期投产和百万吨乙烯基础设计获批重大机遇，助力动力电池和乙烯下游产业招商布局高质推进。

　　发力“促”字，加快产业转型升级。抢抓大规模设备更新政策机遇，支持企业加大设备更新再贷款、技改补贴等政策利好，争取更多项目纳入国家“盘子”。发挥数字化转型引领作用，以产业链协同改造为线，以行业平台建设为面，逐链推进“一转带三化”，持续纵深推进“三大改造”。

　　做实“优”字，加强企业服务保障。深入企业开展春节期间走访慰问，摸排企业生产情况，围绕满负荷奖励、设备更新、用电优惠等支持政策加强宣讲解读，推动增量政策和“开门红”政策宣讲规上企业全覆盖。持续推进优质存量企业做大增量工作，择优遴选本地企业，梳理解决疑难问题，支持企业加快增资扩产，力争一季度存量企业营收增长超10%。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 实习生 陆沛林 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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