长22米！洛阳一老人历时10年绣制巨幅《清明上河图》

还没到春节，洛阳市洛宁县马店镇关庙村村民杜海晓就提前感受到了过年的热闹氛围。近段时间，不少人到她家拜访，一睹她巨幅十字绣作品《清明上河图》的风采。

还没到春节，洛阳市洛宁县马店镇关庙村村民杜海晓就提前感受到了过年的热闹氛围。近段时间，不少人到她家拜访，一睹她巨幅十字绣作品《清明上河图》的风采。

绣制这幅这幅长达22米的《清明上河图》，杜海晓用了近10年时间。

小试牛刀后，她决定绣制《清明上河图》

22日上午，杜海晓找人帮忙，将巨幅十字绣作品《清明上河图》展开，供街坊邻居欣赏。拱桥、屋舍、人物……上面的元素栩栩如生、惟妙惟肖，让人惊叹。

“这幅十字绣作品长22米、宽0.7米，需要9个人配合才能完全展开。”介绍起自己的宝贝，杜海晓言语间充满自豪。

杜海晓今年66岁，她与十字绣结缘，是受大姐的影响。十几年前，她看到大姐在家绣十字绣，便委托大姐网购了所需材料及工具。“十字绣讲究耐心、细心，没啥技术门槛，很容易上手。”杜海晓说，她用了一年多时间，完成了两幅作品，一幅送了人，另一幅儿子结婚时挂在了婚房。

小试牛刀后，杜海晓很有成就感。她不爱打牌，也不喜欢扎堆闲聊，于是决定再绣一幅。她了解到，《清明上河图》是中国十大传世名画之一，网上有销售这幅画的十字绣材料，不过因其繁杂的刺绣过程，让很多人望而却步，但她决定挑战一下。大姐等人得知她的想法后都说，绣制这幅作品工作量巨大，不是一朝一夕能完成的。不过她主意已定，任何人改变不了。