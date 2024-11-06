洛阳千方百计拓宽就业渠道 不断提升就业创业服务水平

近日，在2025年洛阳市就业援助月的首场招聘会上，我市一企业提供“宝妈岗”的视频引起网友广泛关注和点赞。视频中，该企业提供20个“早上9点上班，下午4点下班，双休日和寒暑假休息”的“宝妈岗”，网友呼吁类似的“生育友好”岗位全国推广。

“促进群众增收是保障和改善民生的头等大事，必须不断提升就业创业服务水平，千方百计促进群众增收致富。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

“真的很需要一份既能赚钱养家，又不耽误接送孩子的工作。”

“洛阳真好！这样的‘宝妈岗’能不能全国推广？”

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近日，在2025年洛阳市就业援助月的首场招聘会上，我市一企业提供“宝妈岗”的视频引起网友广泛关注和点赞。视频中，该企业提供20个“早上9点上班，下午4点下班，双休日和寒暑假休息”的“宝妈岗”，网友呼吁类似的“生育友好”岗位全国推广。

聚焦重点群体，我市千方百计促进群众就业增收。去年以来，我市举办专场招聘、招聘夜市、直播带岗等线下线上就业服务活动435场，服务企业1.8万余家，累计发布就业岗位74.9万余个。其中，失业人员再就业2万人，就业困难人员再就业7830人，实现了零就业家庭动态清零。

午后的阳光，照在模特精致的妆容上，也照进了汉服妆造师秦晴的心里。去年6月，秦晴通过洛阳时尚魅影职业培训学校开展的汉服妆造免费培训，获得了高级化妆师证，这项技能让她顺利持证上岗，目前月平均收入达到5000元，幸福生活更有奔头。

“一证在手，就业不愁”是秦晴成功就业的经验，也是我市深入推进“人人持证、技能洛阳”建设的生动实践。

去年以来，我市聚焦产业集群和产业链发展需求，着力打造汉服妆造师、旅游金管家等特色技能品牌标识，带动更多劳动者实现技能就业。

就业是民生之本，创业是就业之源。隆冬时节，香甜软糯的蜜薯备受消费者青睐，“胖邱薯薯”品牌店门庭若市。这个从洛阳走出的创业项目在第六届“中国创翼”创业大赛全国总决赛中一举斩获乡村振兴专项赛一等奖，成为本届大赛中河南省获得的唯一一个一等奖。该项目配备有3个现代化加工工厂和万亩种植基地，年加工红薯超过5000吨，在全国多个城市开设百余个品牌店，直接或间接带动就业上万人。

促进高质量充分就业，我市通过积极实施创业培训“马兰花计划”、加大资金扶持力度、加快推进创业孵化基地建设、积极开展创业指导下基层活动等，持续营造鼓励创业、勇于创业、包容创业的良好氛围，更好地发挥创业带动就业的倍增效应。

就业是最大的民生，一头连着经济发展，一头连着民生冷暖。市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，促进群众增收是保障和改善民生的头等大事，必须不断提升就业创业服务水平，千方百计促进群众增收致富。市人社局负责人表示，2025年我市将继续强化就业优先，夯实民生之基，为书写现代化洛阳建设出彩篇章贡献新的人社力量。

强化就业优先政策。全面落实税收减免、稳岗返还、专项贷款、就业补贴等政策，促进城乡劳动者高质量充分就业，确保全年实现城镇新增就业9万人以上。

坚持技能就业、技能增收不动摇。确保全年开展职业技能培训15万人次、新增技能人才10万人、新增高技能人才5万人。

积极打造辐射全市的15个线上“零工市场”，推行“大数据+铁脚板”服务模式，搭建更多“企业就近用工、群众就近就业”的服务平台，让群众足不出户“掌上找活”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆）