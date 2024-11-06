洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳千方百计拓宽就业渠道 不断提升就业创业服务水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.20 08:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“促进群众增收是保障和改善民生的头等大事，必须不断提升就业创业服务水平，千方百计促进群众增收致富。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

　　“真的很需要一份既能赚钱养家，又不耽误接送孩子的工作。”

　　“洛阳真好！这样的‘宝妈岗’能不能全国推广？”

　　…………

　　近日，在2025年洛阳市就业援助月的首场招聘会上，我市一企业提供“宝妈岗”的视频引起网友广泛关注和点赞。视频中，该企业提供20个“早上9点上班，下午4点下班，双休日和寒暑假休息”的“宝妈岗”，网友呼吁类似的“生育友好”岗位全国推广。

　　聚焦重点群体，我市千方百计促进群众就业增收。去年以来，我市举办专场招聘、招聘夜市、直播带岗等线下线上就业服务活动435场，服务企业1.8万余家，累计发布就业岗位74.9万余个。其中，失业人员再就业2万人，就业困难人员再就业7830人，实现了零就业家庭动态清零。

　　午后的阳光，照在模特精致的妆容上，也照进了汉服妆造师秦晴的心里。去年6月，秦晴通过洛阳时尚魅影职业培训学校开展的汉服妆造免费培训，获得了高级化妆师证，这项技能让她顺利持证上岗，目前月平均收入达到5000元，幸福生活更有奔头。

　　“一证在手，就业不愁”是秦晴成功就业的经验，也是我市深入推进“人人持证、技能洛阳”建设的生动实践。

　　去年以来，我市聚焦产业集群和产业链发展需求，着力打造汉服妆造师、旅游金管家等特色技能品牌标识，带动更多劳动者实现技能就业。

　　就业是民生之本，创业是就业之源。隆冬时节，香甜软糯的蜜薯备受消费者青睐，“胖邱薯薯”品牌店门庭若市。这个从洛阳走出的创业项目在第六届“中国创翼”创业大赛全国总决赛中一举斩获乡村振兴专项赛一等奖，成为本届大赛中河南省获得的唯一一个一等奖。该项目配备有3个现代化加工工厂和万亩种植基地，年加工红薯超过5000吨，在全国多个城市开设百余个品牌店，直接或间接带动就业上万人。

　　促进高质量充分就业，我市通过积极实施创业培训“马兰花计划”、加大资金扶持力度、加快推进创业孵化基地建设、积极开展创业指导下基层活动等，持续营造鼓励创业、勇于创业、包容创业的良好氛围，更好地发挥创业带动就业的倍增效应。

　　就业是最大的民生，一头连着经济发展，一头连着民生冷暖。市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，促进群众增收是保障和改善民生的头等大事，必须不断提升就业创业服务水平，千方百计促进群众增收致富。市人社局负责人表示，2025年我市将继续强化就业优先，夯实民生之基，为书写现代化洛阳建设出彩篇章贡献新的人社力量。

　　强化就业优先政策。全面落实税收减免、稳岗返还、专项贷款、就业补贴等政策，促进城乡劳动者高质量充分就业，确保全年实现城镇新增就业9万人以上。

　　坚持技能就业、技能增收不动摇。确保全年开展职业技能培训15万人次、新增技能人才10万人、新增高技能人才5万人。

　　积极打造辐射全市的15个线上“零工市场”，推行“大数据+铁脚板”服务模式，搭建更多“企业就近用工、群众就近就业”的服务平台，让群众足不出户“掌上找活”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 推动以旧换新“进社区、进村镇”...
  • 洛阳新能源产业园加快推进
  • 300余只鸳鸯来洛越冬【组图】
  • 新春走基层：洛阳“95后”夫妻的...
  • 洛阳零点以后是否有公交车运行？...
  • 提醒！这些东西不能带上火车
  • 今晚油价调整！加满一箱汽油将多...
  • 视频 | 在洛阳，过一个“非遗版”...
  • 洛阳持续推进乡(邻)里中心建设运营
  • 冰雪嘉年华 燃动洛阳城
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    开元湖公园景观

    国风人像

    提前赏灯饱眼福

    宫门璀璨伴月明
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605