砥砺奋进开新局 乘势而上建新功 以奋斗姿态谱写伊滨经济发展新篇章 ——访伊滨区党工委书记樊灿涛

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议明确了洛阳当前和今后一个时期的发展思路和目标举措。”近日，伊滨区党工委书记樊灿涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将聚焦创新发展主平台、风口产业主阵地、城市拓展主空间功能定位，坚定不移抓好科技创新、产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，不断开创伊滨高质量发展新局面。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议明确了洛阳当前和今后一个时期的发展思路和目标举措。”近日，伊滨区党工委书记樊灿涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将聚焦创新发展主平台、风口产业主阵地、城市拓展主空间功能定位，坚定不移抓好科技创新、产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，不断开创伊滨高质量发展新局面。 “市委十二届七次全会暨市委经济工作会议明确了洛阳当前和今后一个时期的发展思路和目标举措。”近日，伊滨区党工委书记樊灿涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将聚焦创新发展主平台、风口产业主阵地、城市拓展主空间功能定位，坚定不移抓好科技创新、产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，不断开创伊滨高质量发展新局面。 全面提升创新能力。全力支持中原科技创新港建设，积极融入省市创新大局。加快龙门实验室总部基地建设，依托龙门实验室运行机制，推进产学研深度融合，加速推动科研成果转化为新质生产力供给。 加快建设产业强区。全力推进宁德时代洛阳基地建设，一期项目2月底前实现满产，二期项目第三季度建成投产，三期、四期项目3月实质性开工，确保2026年第二季度建成投产，提前一年半形成140GWh产能。加快洛阳新能源产业园建设，强化上下游产业链招商精度、力度，打造新能源产业集群。加快伊科新能产业园、国宏智能装备二期等科技产业社区建设，形成更具规模、更有成效的企业成长“加速器”。加速推进庞村智能家居产业园、寇店大谷智能制造产业园建设，引导钢制家具企业入园发展、转型升级。 持续提升城市品质。加快安置小区、保障性住房和第四代高端住宅小区建设，完善道路、公园等配套设施，提升宜居品质。持续实施商业提升行动，加快建设商业综合体、特色商业街区、高端酒店、民宿集群。建好华夏历史文明传承创新产业园。搭建城市管理云平台，持续提升城市精细化管理水平。发挥北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区、西交大二附院洛阳医院区域医疗中心辐射带动作用，建好区级养老中心、托育中心，打造高品质养老托育服务的伊滨样板。 统筹推进城乡发展。实施万安山旅游环线二期、精品民宿集群等37个项目，加快五龙峡景区、风之谷、什锦牡丹园等项目建设，持续开展特色种植，打造“春览油菜、秋赏油葵”的最美近郊游名片。加快推进洛阳国际现代农业示范园二期、苏沟高效农业开发园、农禾源智慧生态养虾示范基地、千亩猕猴桃种植示范园等项目，形成连点成面、更具规模的现代农业。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）