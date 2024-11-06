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强化“拼”的意识——全力以赴夺取经济“开门红”之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.01.17 08:34
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　　开局就是决战，起步就是冲刺。

　　走进宁德时代洛阳基地，一边是生产快马加鞭，每秒即可下线一个电芯，每两分半钟即可生产一个电池包，另一边是建设接连提速，多个子项目“白加黑”昼夜施工，建设画面一天一个样；“探班”春节文旅筹备现场，隋唐洛阳城景区邀客“宫里过大年”，古墓博物馆预热“何不秉烛游——古墓里的秘密”夜间剧本游，“龙门市集”即将开市，一个有“唐”味的洛阳年正穿越而来……当下洛阳，一个个加油拼经济的生动实践，正汇聚成夺取首季“开门红”的强大力量。

　　“爱拼才会赢！”在当下洛阳发展面临的风险挑战更加突出，但国家宏观政策持续加力的关键时期，越是面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，越是需要我们铆足劲儿拼经济。只要我们打破思维定式和路径依赖，拿出敢闯敢拼的勇气，提升本领、把握主动，不断增强拼经济的能力和底气，就能危中寻机、抢抓机遇，以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，确保洛阳经济乘风破浪、行稳致远。

　　没有等出来的精彩，只有拼出来的辉煌。近年来，从宁德时代洛阳基地一期创下“对接签约100天、项目落地100天，一期厂房9个月封顶”的“洛阳速度”，加速崛起千亿级新能源电池产业集群，到百万吨乙烯项目聚链成群，落地配套项目40个总投资400多亿元，再到呼南高铁焦洛平段初步设计取得突破，即将正式开工，洛阳哪一项重大突破不是“跳起来摘桃子”，不是拼出来闯出来的！

　　实践证明，艰难时刻挺一挺，机遇当头拼一拼，往往就能迎来成功的高光时刻！

　　毋庸讳言，我们干部队伍中仍有人习惯张口要政策、伸手要条件，满足于给多少钱、办多少事，过于强调外在因素，而忽视了拼经济的核心，那就是敢拼敢闯敢创。在科技迅猛发展、机遇稍纵即逝的今天，这种思维无疑是洛阳发展的绊脚石。

　　紧要关头，拼与不拼，结果真的大不一样。可以说，拼就是一种担当。前不久，洛阳集中签约48个项目，总投资217.6亿元，并开工、投产一批重大项目，吹响了拼经济的嘹亮号角。我们要继续强化“拼”的意识，在深度研究工作上拼一拼，找准抢抓国家政策机遇的突破口，最大限度释放发展红利；在提升专业能力上拼一拼，既提升向上争取政策能力，又提升运用市场手段能力，摆脱过去的路径依赖；在改进作风上拼一拼，在机遇面前不等不靠、主动出击，拿出躬身入局、挺膺担当的劲头，不能让机遇从自己面前溜走。

　　发展就是一场大比拼，比的就是拼劲。拼搏进取、开拓创新，不断突破、不断前进，定能拼出一个新局面，夺取首季“开门红”！（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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