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全力以赴拼经济 凝心聚力谋发展——访嵩县县委书记辛俊峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.06 08:34
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议科学分析了我市经济发展态势，传递了经济向稳向好的强烈信号，有力统一了思想、提振了信心、凝聚了力量。”昨日，嵩县县委书记辛俊峰接受洛报融媒记者专访时表示，嵩县将抢抓政策机遇，锐意进取、真抓实干，奋力开创现代化嵩县建设新局面。

　　科创再造，推动产业升级。深化与中科院、清华大学、省科学院等合作，提升中原药谷科创园平台能级，加快建设中原药谷。瞄准金、钼、氟、钾等重点领域，深化技改升级、科技研发，谋划建设“中原矿谷——矿立方产业园”，不断拉长产业链条。以融湖发展为核心，创新工作理念、文旅场景、产业业态，打造“神都山海间”新文旅精品旅游带，叫响“中原洱海”品牌，引领新文旅产业跨越式发展。

　　拉动消费，释放内需潜力。把握城市消费场景从传统商业综合体转向特色街区的趋势，“五一”前完成“湖城Mall”文商旅康特色街区的建设投运，形成更多消费增量。聚焦文旅消费、银发经济和首发经济，持续办好全鱼宴、山珍宴、药膳宴“三大宴”，提升环湖绿道、骑行乐道，布局湖西高端康养中心、湖东特色康养村、精致康养院落，打造独具嵩县特色的“文旅+美食”“文旅+运动”“文旅+康养”新消费场景和业态。

　　富民为要，推进乡村全面振兴。树牢“以增加群众收入论英雄”工作导向，规划5大片区、40个组团，按照“一定两年、滚动发展，每年一批、八年干完”思路，梯次推进片区建设和组团发展。强化资金、人才、项目、社会化服务、基础设施等资源保障，集中力量做强中药材种植、新文旅等特色产业，加快建成环陆浑湖宜居宜业和美乡村先导区，打造乡村振兴样板。坚持“种药养牛搞旅游，技能培训助增收”，持续通过以工代赈实施乡村建设项目，完善联农助农惠农机制，确保群众收入持续增长。

　　优化环境，助企轻装上阵。树牢“政府围着企业转”服务意识，强化“对企业再好也不为过”服务态度，重塑“简单化、便捷化、网络化”服务流程，做好“企业想啥、政府帮啥”服务事项，加强金融支持、用地保障，支持民营经济发展壮大，助企轻装上阵。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李德宝 王博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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