有编制！孟津区公开引进研究生学历人才50名

昨日，“孟津区人民政府网站”发布《洛阳市孟津区2024年引进研究生学历人才公告》，将面向社会公开引进研究生学历人才50名。 昨日，“孟津区人民政府网站”发布《洛阳市孟津区2024年引进研究生学历人才公告》，将面向社会公开引进研究生学历人才50名。本次招聘面向国内普通高等院校应往届博士、硕士研究生(不含定向生、委培生)及取得教育部留学服务中心认证的国(境)外留学应往届博士、硕士研究生。考生可于2025年1月9日8:30—2025年1月15日17:00，登录报名网站(http://apply.lyrcrs.com/253/login.aspx)，按要求注册后，如实填写报名信息，上传照片进行网上报名。 详见>>>洛阳市孟津区2024年引进研究生学历人才公告 ⑥