昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记对做好“三农”工作的重要指示，以及新修改的监察法和中央纪委国家监委、省纪委监委有关要求，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记对做好“三农”工作的重要指示，以及新修改的监察法和中央纪委国家监委、省纪委监委有关要求，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，要把正风反腐与深化改革、完善制度、促进治理贯通起来，紧扣养老服务、高标准农田建设、食品安全等“小切口”，持续深入整治群众反映强烈的痛点难点问题，不断健全维护群众利益常态长效机制。要深刻认识监察法修改的重大意义，切实提升监察工作规范化法治化正规化建设水平，推进新时代洛阳监察工作高质量发展。

会议强调，要聚焦市委明确的目标任务、部署要求，用好政治监督清单台账机制，把各级各单位学习贯彻落实市委全会暨市委经济工作会议精神情况作为监督重点，压实政治责任，及时纠偏正向，督促各级党组织自觉落实好市委决策部署。要紧盯产业发展、城市提质、乡村振兴、民生保障、风险防范等重点任务，围绕风口产业、文旅文创等重点领域，充分发挥监督专班职能作用，为开创现代化洛阳建设新局面提供坚强纪法保障。要一以贯之激励担当作为，扎实开展惩治诬告陷害行为专项行动，坚持精准问责和容错免责“两手抓”，旗帜鲜明为干事创业者撑腰鼓劲。要从严抓好元旦春节期间正风肃纪，持续营造风清气正的良好政治生态。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋)