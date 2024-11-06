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市法学会第六次会员代表大会召开 张玉杰出席并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.28 08:17

　　昨日，市法学会第六次会员代表大会召开。市委副书记、政法委书记张玉杰出席大会并讲话。省委政法委二级巡视员、省法学会党组成员兼秘书长王子勇到会指导。

　　张玉杰指出，要坚持正确政治方向。全市广大法学法律工作者要坚持党的全面领导，坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指引，将中央、省委和市委对法学会工作的部署要求贯穿始终，确保法学会工作沿着正确方向持续前进。深化对各类学术论坛、报告会和网络工作阵地的管理，确保党的路线方针政策在法学领域和法学会系统得到全面有效落实。要繁荣法学研究。完善法学研究课题考核评价机制，把法学理论研究成果更好地转化为法治洛阳建设的生动实践。搭建研究交流平台，深入开展“双百”“基层行”宣传宣讲，广泛开展形式多样的法治宣传教育和专业法律咨询。坚持和发展新时代“枫桥经验”，打造本土特色的“智慧洛阳”法学研究新品牌，推动全市法学研究工作不断繁荣发展。

　　张玉杰强调，要主动服务大局。聚焦法治建设核心任务，锚定我市“三项重点工作”要求，开展多样化法律服务，提升重要政策研究服务水平。聚焦经济社会发展和人民群众关切的疑难法律问题，提供精准解决方案，确保法学会工作和法律服务成效触手可及。要加强自身建设。坚持政法工作与法学会工作统一谋划部署，加强法学会规范化建设，推动法学会工作机制更加科学高效。加强会员队伍建设，会聚全市法学法律优秀人才，以更强的担当、更扎实的行动为现代化洛阳建设贡献更多法学会力量。

　　会议审议通过了洛阳市法学会第五届理事会工作报告决议，选举产生了新一届法学会理事和领导机构，张玉杰当选为洛阳市法学会第六届理事会会长。

　　副市长、市公安局局长楚国剑参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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