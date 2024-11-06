昨日，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神在我市广大党员干部中引发热烈反响，大家纷纷结合自身工作实际，积极找准切入点落脚点，表示将洞察机遇、抢抓机遇、用好机遇，在真抓实干中争先出彩，推动洛阳经济发展不断迈上新台阶。

昨日，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神在我市广大党员干部中引发热烈反响，大家纷纷结合自身工作实际，积极找准切入点落脚点，表示将洞察机遇、抢抓机遇、用好机遇，在真抓实干中争先出彩，推动洛阳经济发展不断迈上新台阶。

“市委全会客观总结了工作成绩，精准研判了经济形势，科学谋划了目标任务，政策含金量高、措施切入点准、工作落脚点实，为我们抓好经济工作指明了方向和路径。”新安县委书记王智表示，将以科技创新为引领，发挥新安工业基础优势，持续做强铝精深加工、轴承装备、新特材料三大产业集群，加快发展新质生产力，推动工业提质增效；以新型城镇化建设为抓手，围绕做强县城、做好集镇、做优经开区，科学优化基础设施建设和公共服务布局，不断提升城镇宜居宜业水平；以“千万工程”经验为指引，以千年樱红先导区建设为示范，集中连片推进乡村全面振兴；以释放消费潜能为导向，围绕天下黄河文化IP，强化文旅项目建设，丰富文旅业态，推动文旅融合赋能，统筹抓好稳增长、惠民生、防风险各项工作，奋力开创现代化新安建设新局面，为洛阳加快“建强副中心、形成增长极”贡献新安力量。

“我们将围绕2025年全市经济发展总目标，以助力青年友好型城市建设为总抓手，以服务产业发展和文旅文创为主路径，奋力拼搏、出新出彩。”团市委书记张亚磊表示，将结合此次会议部署，坚持创新引领发展，着力激发青年创新创业效能，发掘培育优秀青年创业项目；精准对接风口产业需求，在全市重大项目中全面建立青年突击队，培养一批青年工匠，指导青年社会组织助力县区经济发展，为青年企业家对接产业资源；助力青年友好型城市建设，高标准运营“青年驿站”，吸引更多青年来洛就业，擦亮“青年夜校”品牌，提升青年获得感，激发“两企三新”、新兴领域青年动能，打造“洛Young正青春”青年文化品牌，助力洛阳文旅持续出圈。

“通过现场聆听学习会议精神，我深感责任重大、使命在肩。”宜阳县先进制造业开发区党工委书记、管委会主任赵珂表示，下一步，将把准大局大势，认真对表对标，找准开发区发展定位，紧盯航空装备产业，围绕低空经济、商用航空等领域，精准施策、精准发力，以智创产业园项目建设为抓手，优化营商环境，加快招商引资，进一步健全航空装备全产业链。深化完善“龙头企业、链主企业+中小产业园”发展模式，推动技术创新和产业升级并行。同时，加快数字化、绿色化协同转型发展，推动航空装备产业延链强链，低空经济等风口产业加快集聚，重塑航空航天产业布局，推动开发区向高质量发展之路阔步迈进，努力为全市经济建设高质量发展贡献最大力量。

此次会议强调，要聚焦“四新一装备”，重点发力新能源、新材料、新一代信息技术、新文旅、智能装备等产业。阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司是我市新能源领域的代表性企业，该公司总经理余明说：“洛阳是企业创新发展的沃土，此次市委全会暨市委经济工作会议对科技创新、产业升级及人才培养方面提出明确要求，为全市新能源领域发展指明了方向，提供了全方位的支持保障，进一步增强了我们在洛阳干事创业的信心和力量。”他表示，将积极应对当下困境挑战，主动投身洛阳经济发展大局，顺势而为、乘势而上，加快设备改造升级和智能化提升，积极抢占产业发展新赛道，助力现代化洛阳建设迈上新台阶。

魏坡新序是我市新晋时尚潮流打卡地和新文旅发展样本，该项目以洛阳在地文化为核心，以魏家坡古民居的建筑保护与活化再利用为基础，进行乡村记忆在地挖掘，通过多元运营模式与创新商业业态，有效推动区域空间资源高效利用，打造出兼具文化价值与商业吸引力的城市新一线街区。该项目品牌负责人曹政浩现场参加会议后十分振奋，他说：“此次会议对城市旅游提出了新的部署要求，作为一名文旅行业青年从业者，我将以魏坡新序为平台载体，持续关注青年消费需求，重视年轻化表达、在地化叙事，主动策划更多既有爆点又能彰显古都特色和青年友好的创意活动，吸引更多人来到洛阳、爱上洛阳，助力洛阳文旅持续出圈。”（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹）