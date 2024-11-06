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2024年，洛阳市开发区主导产业营收达2000亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.27 21:10

　　27日，洛报融媒记者从洛阳市发展和改革工作会议上获悉，洛阳市开发区建设取得阶段性成果，2024年，全市开发区主导产业营收达2000亿元。

　　推动开发区高质量发展，对洛阳走好以创新引领发展之路、更好聚合创新资源意义重大。2024年，洛阳市强化开发区产业发展主阵地、主战场、主引擎功能，狠抓“三化三制”改革、招商引资、项目建设等重点工作，在完善产业投融资、资源市场化配置等强有力运营措施加持下，全市开发区主导产业营收达到2000亿元、占比超过50%，签约亿元以上产业项目105个、总投资300.8亿元。

　　去年，全市开发区排名实现进位，高新、伊滨、宜阳3个开发区进入全省分档前十名，栾川、偃师2个开发区实现晋档升级，嵩县、新安等开发区提升10个名次以上。洛阳经开区、伊滨开发区入选全省转型升级试点开发区。

　　根据部署，2025年，洛阳市将加快开发区高质量发展步伐。围绕“5+17”重点产业链和各开发区主导产业引进上下游配套关联项目，实施重大项目引领行动，加快推进中航光电民机与工业互连产业园、LYC新能源装备轴承智能化生产基地等重大项目，力争全年招引亿元以上产业项目超100个。推动洛阳经开区、伊滨开发区分别围绕数字化转型、协同创新领域，对标省级转型升级开发区试点专业标准要求，探索转型升级模式。

　　洛阳市发改委负责同志表示，将全面深化开发区“三化三制”改革，围绕5大先进制造产业集群、17条优势产业链，聚焦“链主”企业开展延链补链强链，优化管理体制机制，持续推进开发区产业集群提升工程，推动开发区改革发展不断取得新成效，为现代化洛阳建设提供坚实产业支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李航 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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