即日起，洛阳79路公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交微信公众号发布消息，因滨河北路嘉豫门大街口区域进行道路围挡施工，同时道路通行规则改变，即日起，洛阳公交集团对79路进行临时调整。
刚刚，洛阳公交微信公众号发布消息，因滨河北路嘉豫门大街口区域进行道路围挡施工，同时道路通行规则改变，即日起，洛阳公交集团对79路进行临时调整。
刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因滨河北路嘉豫门大街口区域进行道路围挡施工，同时道路通行规则改变，即日起，洛阳公交集团对79路进行临时调整。
去程从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至滨河北路与嘉豫门大街交叉口后，改走嘉豫门大街、九都路、承福门大街、滨河北路恢复原线，调整路段去回程一致。
临时取消站位：滨河北路定鼎立交桥西、滨河北路黄梅路口西、滨河北路承福门大街口西。
临时新增站位：定鼎立交桥西(去程)、定鼎立交桥东、嘉豫门大街九都路口南(回程)。⑥
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