曝光！洛阳涧西区这8家单位存在消防安全隐患

近日，“洛阳市公安局涧西分局”通报8家单位存在消防安全隐患。 近日，“洛阳市公安局涧西分局”通报8家单位存在消防安全隐患。具体内容如下： 连日来，涧西分局持续开展消防安全，隐患大排查大整治，发现部分单位场所存在消防安全隐患，现对以下单位进行曝光，以督促相关单位落实消防安全主体责任，及时整改消除隐患。 单位名称：洛阳市涧西区云龙宾馆 场所地址：涧西区唐村社区俞家村3号 存在隐患：一、二楼电线裸露未穿管保护 单位名称：洛阳市宜洛康健身服务有限公司 场所地址：涧西区江西路16号 存在隐患：安全出口锁闭 单位名称：洛阳市涧西区芳华图书销售店 场所地址：涧西区芳华路48号 存在隐患：：缺少1具灭火器；场所内电线未穿管保护 单位名称：洛阳高新开发区足天下特色足疗馆 场所地址：涧西区丰润东路1号院门面房12号 存在隐患：店内线路私拉乱接；堆放大量可燃物 单位名称：洛阳市涧西区工勋茶社茶馆服务馆 场所地址：涧西区建设路277-21号门面房 存在隐患：：未及时开展消防安全巡查 单位名称：洛阳高新开发区日日乐百货超市 场所地址：涧西区河洛路北延秋小学东1排6号 存在隐患：安全出口堵塞 单位名称：洛阳市涧西区威豪休闲娱乐俱乐部 场所地址：涧西区珠江路27号二层 存在隐患：安全出口缺少 单位名称：洛阳市涧西区宴宾百姓烤鸭店 场所地址：涧西区周山大道753号 存在隐患：未组织开展消防演练；无灭火和应急疏散预案；灭火器缺少 ⑥