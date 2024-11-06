曝光！洛阳涧西区这8家单位存在消防安全隐患

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近日，“洛阳市公安局涧西分局”通报8家单位存在消防安全隐患。
近日，“洛阳市公安局涧西分局”通报8家单位存在消防安全隐患。具体内容如下：
连日来，涧西分局持续开展消防安全，隐患大排查大整治，发现部分单位场所存在消防安全隐患，现对以下单位进行曝光，以督促相关单位落实消防安全主体责任，及时整改消除隐患。
单位名称：洛阳市涧西区云龙宾馆
场所地址：涧西区唐村社区俞家村3号
存在隐患：一、二楼电线裸露未穿管保护
单位名称：洛阳市宜洛康健身服务有限公司
场所地址：涧西区江西路16号
存在隐患：安全出口锁闭
单位名称：洛阳市涧西区芳华图书销售店
场所地址：涧西区芳华路48号
存在隐患：：缺少1具灭火器；场所内电线未穿管保护
单位名称：洛阳高新开发区足天下特色足疗馆
场所地址：涧西区丰润东路1号院门面房12号
存在隐患：店内线路私拉乱接；堆放大量可燃物
单位名称：洛阳市涧西区工勋茶社茶馆服务馆
场所地址：涧西区建设路277-21号门面房
存在隐患：：未及时开展消防安全巡查
单位名称：洛阳高新开发区日日乐百货超市
场所地址：涧西区河洛路北延秋小学东1排6号
存在隐患：安全出口堵塞
单位名称：洛阳市涧西区威豪休闲娱乐俱乐部
场所地址：涧西区珠江路27号二层
存在隐患：安全出口缺少
单位名称：洛阳市涧西区宴宾百姓烤鸭店
场所地址：涧西区周山大道753号
存在隐患：未组织开展消防演练；无灭火和应急疏散预案；灭火器缺少
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