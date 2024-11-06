12月30日起，瀍河区熙春西路限时实行机动车由东向西单向通行。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布最新通告，具体内容如下： 关于熙春西路限时实行机动车由东向西单向通行的公告 为优化交通通行环境，减少交通拥堵，预防交通事故发生，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，瀍河区熙春西路的夹马营路口至启明南路口调整为限时机动车单向通行，现将有关事项通告如下： 一、时间：12月30日起，每天8时30分至19时； 二、路段：熙春西路的夹马营路至启明南路段调整为机动车单向通行，机动车允许由东向西行驶，禁止由西向东行驶； 三、非机动车东西通行不受限行影响； 四、周边群众请提前做好出行规划，原经该路段由西向东通行的机动车请绕行中州东路或玄武门大街通行； 五、对违反禁令标志、标线行驶的机动车，将通过电子监控抓拍取证或交通警察现场处罚。 洛阳市公安局交警支队五大队

2024年12月26日

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