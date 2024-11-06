洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

12月30日起，瀍河区熙春西路限时实行机动车由东向西单向通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.12.26 17:19

      刚刚，洛阳交警微信公众号发布最新通告，具体内容如下：

关于熙春西路限时实行机动车由东向西单向通行的公告

　　为优化交通通行环境，减少交通拥堵，预防交通事故发生，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，瀍河区熙春西路的夹马营路口至启明南路口调整为限时机动车单向通行，现将有关事项通告如下：

　　一、时间：12月30日起，每天8时30分至19时；

　　二、路段：熙春西路的夹马营路至启明南路段调整为机动车单向通行，机动车允许由东向西行驶，禁止由西向东行驶；

　　三、非机动车东西通行不受限行影响；

　　四、周边群众请提前做好出行规划，原经该路段由西向东通行的机动车请绕行中州东路或玄武门大街通行；

　　五、对违反禁令标志、标线行驶的机动车，将通过电子监控抓拍取证或交通警察现场处罚。

洛阳市公安局交警支队五大队
2024年12月26日
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
    “擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
    “擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
        涂抹护肤品后，您有没有拍一拍面部的习惯？
  • ·大把猛吃保健品 到底能起啥作用
  • ·孩子牙龈冒脓包 别乱挤别刺破
  • ·总感觉“油嘴滑舌”，是幻觉吗
    • 城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市委十二届七次全会暨...
  • 夏文化探索有重大突破！洛阳新发...
  • 郑州大学洛阳产业技术研究院揭牌...
  • 冷空气来袭！洛阳气温风力齐“变脸”
  • 创意升级！洛阳推动陆浑“全鱼宴...
  • 洛阳高新区全国排第51位 排名增幅...
  • 王城公园里的老虎较瘦？最新回复来了
  • 2024洛阳企业100强榜单出炉 入围...
  • 河南省人才集团增资入股洛阳市人...
  • 市政协召开界别群众代表座谈会
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    水天一色

    新春灯展探秘

    送子观音
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605