洛阳持续推进基层医疗机构提质升级 让群众健康更有“医”靠

目前，我市203家乡镇卫生院和社区卫生服务中心已全部达到服务能力基本标准，达标率100%。其中，达到推荐标准的基层医疗机构有73家，占比36%；9家基层医疗机构入选全省首批基层医疗卫生机构“五个100”实践样板，数量居全省前列；7家乡镇卫生院入选全省首批县域医疗次中心。

数说卫生健康

目前，我市203家乡镇卫生院和社区卫生服务中心已全部达到服务能力基本标准，达标率100%。其中，达到推荐标准的基层医疗机构有73家，占比36%；9家基层医疗机构入选全省首批基层医疗卫生机构“五个100”实践样板，数量居全省前列；7家乡镇卫生院入选全省首批县域医疗次中心。

“看，手脚利索多了，恢复得越来越好了。”近日，迎着冬日暖阳，栾川县陶湾镇张盘村63岁的村民杨六彦正忙着进行康复训练，同时向记者聊起家门口医疗条件的新变化。

今年5月的一天，杨六彦驾驶小货车送货时，突然感觉自己说话不清、手脚活动困难。他急忙拨打120急救电话，随后听从建议到陶湾镇中心卫生院进行了进一步检查。颈部彩超检查显示，他存在血管新发梗死，必须及时进行溶栓治疗。

若在以往，像杨六彦这种情况的患者只能被送到县医院进行溶栓急救。可是，去县城的路程至少得半个小时，如果患者未能及时接受溶栓治疗，极容易出现偏瘫、失语或者痴呆等严重后遗症。如今，陶湾镇中心卫生院建成卒中救治单元后，周边患者来这儿就能进行溶栓治疗。

“从发现身体不对劲儿，到在镇卫生院接受完救治，仅仅花了不到两个小时。虽然身体还是受了一点影响，但好在后遗症不严重，我对康复充满信心。”杨六彦说，这次救治经历让他深深感受到，乡镇的诊疗能力越来越强，就医体验越来越好，看病越来越方便了。

“类似的溶栓治疗，我们院今年已成功开展8例。”陶湾镇中心卫生院院长陈林峰说。今年6月的一天，卫生院医疗服务巡诊小组到镇敬老院常态化开展健康服务。巡诊小组的医生注意到，一位72岁的老先生存在言语不清的情况。随后，医生及时将老人送医检查后给予溶栓治疗，并联系县医院开通绿色就医通道。目前，这位老人同样恢复良好。

栾川县已有9家乡镇卫生院建设完成卒中救治单元并通过验收，另有12家乡镇卫生院通过胸痛救治单元验收，该县基层医疗机构共同参与“防、治、管”一体化脑卒中防治工作体系正加速完善。

距离城区远的乡镇，类似上述卒中等危重患者向上转诊需时较长，基层紧急救治能力的提升为群众抢到了救治黄金时间。越来越多的老百姓在家门口得到及时有效的治疗，是我市基层医疗机构不断提质升级的体现。

从基层医疗机构的标准化建设到公有化改造，从创新基本公共卫生服务到培育人才提高综合服务能力……今年，我市将基层医疗机构提质升级列入重点民生实事，目前任务已全部完成，医疗服务能力持续攀升。截至目前，全市203家乡镇卫生院和社区卫生服务中心全部达到服务能力基本标准，达标率100%。

在全市已实现所有行政村公有产权村卫生室全覆盖的基础上，今年，我市还进一步加快社区卫生服务机构公有化进程，打通优质医疗服务进社区的“最后一公里”。

眼下，从城市的社区卫生服务中心到农村的乡镇卫生院、村卫生室，一张覆盖广泛、功能完善的基层医疗卫生服务网络正在加快形成，将为广大基层群众提供便捷、高效的基本医疗和公共卫生服务，让群众健康更有“医”靠。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 王蒙）