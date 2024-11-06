洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳持续推进基层医疗机构提质升级 让群众健康更有“医”靠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.26 08:32

　　数说卫生健康

　　目前，我市203家乡镇卫生院和社区卫生服务中心已全部达到服务能力基本标准，达标率100%。其中，达到推荐标准的基层医疗机构有73家，占比36%；9家基层医疗机构入选全省首批基层医疗卫生机构“五个100”实践样板，数量居全省前列；7家乡镇卫生院入选全省首批县域医疗次中心。

　　“看，手脚利索多了，恢复得越来越好了。”近日，迎着冬日暖阳，栾川县陶湾镇张盘村63岁的村民杨六彦正忙着进行康复训练，同时向记者聊起家门口医疗条件的新变化。

　　今年5月的一天，杨六彦驾驶小货车送货时，突然感觉自己说话不清、手脚活动困难。他急忙拨打120急救电话，随后听从建议到陶湾镇中心卫生院进行了进一步检查。颈部彩超检查显示，他存在血管新发梗死，必须及时进行溶栓治疗。

　　若在以往，像杨六彦这种情况的患者只能被送到县医院进行溶栓急救。可是，去县城的路程至少得半个小时，如果患者未能及时接受溶栓治疗，极容易出现偏瘫、失语或者痴呆等严重后遗症。如今，陶湾镇中心卫生院建成卒中救治单元后，周边患者来这儿就能进行溶栓治疗。

　　“从发现身体不对劲儿，到在镇卫生院接受完救治，仅仅花了不到两个小时。虽然身体还是受了一点影响，但好在后遗症不严重，我对康复充满信心。”杨六彦说，这次救治经历让他深深感受到，乡镇的诊疗能力越来越强，就医体验越来越好，看病越来越方便了。

　　“类似的溶栓治疗，我们院今年已成功开展8例。”陶湾镇中心卫生院院长陈林峰说。今年6月的一天，卫生院医疗服务巡诊小组到镇敬老院常态化开展健康服务。巡诊小组的医生注意到，一位72岁的老先生存在言语不清的情况。随后，医生及时将老人送医检查后给予溶栓治疗，并联系县医院开通绿色就医通道。目前，这位老人同样恢复良好。

　　栾川县已有9家乡镇卫生院建设完成卒中救治单元并通过验收，另有12家乡镇卫生院通过胸痛救治单元验收，该县基层医疗机构共同参与“防、治、管”一体化脑卒中防治工作体系正加速完善。

　　距离城区远的乡镇，类似上述卒中等危重患者向上转诊需时较长，基层紧急救治能力的提升为群众抢到了救治黄金时间。越来越多的老百姓在家门口得到及时有效的治疗，是我市基层医疗机构不断提质升级的体现。

　　从基层医疗机构的标准化建设到公有化改造，从创新基本公共卫生服务到培育人才提高综合服务能力……今年，我市将基层医疗机构提质升级列入重点民生实事，目前任务已全部完成，医疗服务能力持续攀升。截至目前，全市203家乡镇卫生院和社区卫生服务中心全部达到服务能力基本标准，达标率100%。

　　在全市已实现所有行政村公有产权村卫生室全覆盖的基础上，今年，我市还进一步加快社区卫生服务机构公有化进程，打通优质医疗服务进社区的“最后一公里”。

　　眼下，从城市的社区卫生服务中心到农村的乡镇卫生院、村卫生室，一张覆盖广泛、功能完善的基层医疗卫生服务网络正在加快形成，将为广大基层群众提供便捷、高效的基本医疗和公共卫生服务，让群众健康更有“医”靠。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 王蒙）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
    “擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
    “擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
        涂抹护肤品后，您有没有拍一拍面部的习惯？
  • ·大把猛吃保健品 到底能起啥作用
  • ·孩子牙龈冒脓包 别乱挤别刺破
  • ·总感觉“油嘴滑舌”，是幻觉吗
    • 城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 出行注意！即日起，九都路解放路...
  • 快讯！洛阳市委十二届七次全会暨...
  • 冷空气来袭！洛阳气温风力齐“变脸”
  • 夏文化探索有重大突破！洛阳新发...
  • 洛阳机关事业单位跨区域调配闲置...
  • 郑州大学洛阳产业技术研究院揭牌...
  • 回眸2024！洛阳稳中向好气象新
  • 老城区营庄片区安置房项目加快建...
  • 明日起，洛阳仓窖博物馆（回洛仓...
  • 洛阳市委科技委员会第三次会议召开
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    水天一色

    新春灯展探秘

    送子观音
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605