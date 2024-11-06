和硕轴承：提升“智造”水平 拓展高端市场

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳和硕轴承科技有限公司，工作人员正在赶制订单产品。 近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳和硕轴承科技有限公司，工作人员正在赶制订单产品。 该公司主要从事各类高精密轴承及高精度滚动体的研发、生产和销售。近年来，企业瞄准轴承高端市场需求，不断加大研发投入力度，提升产线智能化水平，主要产品圆锥、圆柱滚子轴承及角接触球轴承均完全替代进口轴承，广泛应用于精密机床主轴、高精度轧辊磨床电箱和尾架及风电齿轮箱生产。目前，企业全力以赴赶制国内外订单产品，力争实现“全年红”。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 高月 江娟娟 摄)