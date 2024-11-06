东汉班氏家族是一个在中国历史上具有重要影响的家族，其成员在史学、文学、军事和外交等领域都有卓越的成就。班彪和他的长子班固、女儿班昭，都是著名的文学家、史学家。班彪的次子班超，是伟大的军事家和外交家，他经略西域，立下了盖世奇勋。东汉时期西域与洛阳间的鸿雁传书，也书写了丝路风雨的大汉传奇。

东汉班氏家族是一个在中国历史上具有重要影响的家族，其成员在史学、文学、军事和外交等领域都有卓越的成就。班彪和他的长子班固、女儿班昭，都是著名的文学家、史学家。班彪的次子班超，是伟大的军事家和外交家，他经略西域，立下了盖世奇勋。东汉时期西域与洛阳间的鸿雁传书，也书写了丝路风雨的大汉传奇。

班超上汉章帝书

东汉明帝永平十六年(公元73年)，奉车都尉窦固北击匈奴。班超投笔从戎，担任假司马。他率领一支军队攻击伊吾，取得蒲类海大捷。窦固认为班超有帅才，派遣他带三十六人出使西域。

班超到达鄯善国，鄯善王起初对他礼遇有加，但后来态度突然冷淡。班超察觉到这一点，怀疑是因为匈奴使者到来，使鄯善王犹豫不决。他提出：“不入虎穴，焉得虎子。”在夜间发动突袭，成功消灭了匈奴使者及其随从，迫使鄯善王归附。

不久，由于班超的成功经略，西域诸国纷纷归附，东汉重新建立了西域都护府，以陈睦为都护。

永平十八年(公元75年)九月，汉明帝驾崩，汉章帝即位。消息传到西域，焉耆因汉朝有大丧，就攻杀了都护陈睦。章帝因陈睦刚被杀害，恐怕班超兵力单薄，不能保全自己，便下令召班超还朝。班超准备起程回国，疏勒全国忧愁恐惧，该国都尉黎弇挽留不得，当众拔刀自刎而死。班超走到于阗，于阗国自王侯以下都号哭着说：“我们依靠汉使就像依靠父母一样，真不能离开啊!”于是，抱着班超的马腿，使班超不能行走。班超无法东归，又想实现他原来的志愿，便返回疏勒。

建初三年(公元78年)，班超率领疏勒、康居、于阗、拘弥的军队一万人，进攻叛国姑墨，攻破了其都城。班超想乘胜平定诸国，于是上书给皇帝请求增兵，这就是著名的《班超上肃宗孝章皇帝书》，载于《后汉书》中。

书信首先介绍了西域的形势：“臣窃见先帝欲开西城，故北击匈奴，西使外国，鄯善、于阗即时向化。今拘弥、莎车、疏勒、月氏、乌孙、康居复愿归附，欲共并力破灭龟兹，平通汉道。若得龟兹，则西域未服者百分之一耳。”“今西域诸国，自日之所入，莫不向化，大小欣欣，贡奉不绝，惟焉耆、龟兹独未服从。”

接着，班超提出了平定龟兹的具体方略。他说，现在，应该扶植在洛阳的龟兹侍子白霸做龟兹的国王，以步骑数百送他，跟其他国家连兵，岁月之间，龟兹王便可擒获。用夷狄来攻打夷狄，这是上好的策略。我看到莎车、疏勒土地广阔肥沃，牧草丰茂，不像敦煌、鄯善那样贫瘠。这样，既不需劳师远征，而粮食又自足。况且姑墨、温宿二王，是龟兹扶植的，既不是同种，更互相厌恶恼恨，想必会起义而归服大汉。如果姑墨、温宿两国来归，那么龟兹便会不攻自破。

班超最后说：“愿下臣章，参考行事。诚有万分，死复何恨。臣超区区，特蒙神灵，窃冀未便僵仆，目见西域平定，陛下举万年之觞，荐勋祖庙，布大喜于天下。”表达了自己，为平定西域不惜殉国的坚强决心。

威震西域班超封侯

书到京师，汉章帝在洛阳南宫举行盛大朝会，让群臣讨论这封书信，大臣们不敢言。平陵人徐幹是班超的好友，是太学博士(教师)，以雄辩的口才发表了自己的观点，表示戡平西域、开疆万里，此为先帝所定之国策。愿带一支劲旅，以助班超之孤军。为大汉万世之太平，愿与班超带汉家儿郎，战死疆场，马革裹尸。章帝当即下诏，以徐幹为假司马，拨发减刑的罪人及志愿人员一千人给徐幹，远征西域。

徐幹带领的这支部队，全是骑兵，为此在桃林牧场(在今灵宝境内)进行了艰苦的训练。这支部队，分一千人为十营，每营一百人，主官为百夫长；每营分十队，每队十人，主官称十夫长。遇到战争，若主官战死，部下皆伏诛。

建初五年(公元80年)春，部队训练完毕，在桃林誓师出征，章帝赐此军队的名称是：桃林铁骑。徐幹带桃林铁骑进入西域，平定莎车。与班超会师于莎车，汉军攻下了番辰。建初八年(公元83年)，朝廷任命班超为西域将兵长史、徐幹为军司马。班超、徐幹带汉军和属国军队，攻无不克、战无不胜，威震西域。

汉和帝永元三年(公元91年)，班超、徐幹彻底平定西域诸国，朝廷任命班超为西域都护、徐幹为长史。永元七年(公元95年)，汉和帝封班超为定远侯。

班固与班超书

班固九岁便能文诵赋，于十六岁时进入洛阳太学学习。在这里，他用功苦学，贯通各种经书典籍。在这里，班固结识了崔胭、傅毅等一批同学。由于班固宽容随和，平易近人，不因为自己才能出众而骄傲，所以得到了同学及士林的交口称赞。到班彪去世时，班固虽然年仅二十三岁，但已具备颇高的文化修养和著述能力。

永平五年(公元62年)，汉明帝拜班固为兰台令史，掌管和校定皇家图书。班固文才显露，逐渐得到明帝的宠爱，被晋升为校书郎。早期，班固因私修国史(即《汉书》)而获罪，班超曾为救班固而冒险上疏。明帝非常欣赏班超的勇气和辩才，授班超为兰台令史。当时，兰台令史同时有多人担任。

班超出使西域后，班固与他书信来往频繁，牵涉的内容很多。最为人提及的是《与弟超书》之论傅毅，曹丕《典论·论文》说：“文人相轻，自古而然。傅毅之于班固，伯仲之间耳，而固小之。与弟超书曰：‘武仲以能属文，为兰台令史，下笔不能自休。’”傅毅，字武仲，傅毅和班固在文坛上的地位相当，常常被并称为“班傅”。曹丕举班固与班超的这封书信，证明班固小看傅毅，证明自己“文人相轻，自古而然”的观点。但是，这个例子未必恰当，因为“下笔不能自休”，又作“下笔不休”，表示勤奋写作，是赞美之语，并没有讽刺之意。

班超公务繁忙，许多书信是徐幹代笔的，班超对徐幹的书法很欣赏。《佩文斋书画谱》巻二十二载：“徐幹，字伯章，扶风平陵人。官至班超军司马，善章草。班固与超书曰：‘得伯章书，藁势殊工，知识读之，莫不叹息。’”

但是，班固与班超的书信中，更多是谈物资交流。《东汉文纪》巻十载有这方面的书信内容多条，其中最重要的一条，是一封完整的书信：“窦侍中令载杂彩七百匹、白素三百匹，欲以市月氏马、苏合香……前寄人钱八十万，市得杂罽(jì，兽毛织品)十余张。”

窦侍中，即大将军窦宪，班固是他的幕僚。经研究，这封信写于汉和帝永元二年(公元90年)或者次年。信中提到的月氏，即大月氏。大月氏是个古老的游牧民族，分成多个部落。在东汉初年，贵霜翎侯丘就统一大月氏各部，以蓝氏城(今阿富汗巴克特拉)为都城，建立大月氏国，逐步兼并了大夏国、罽宾国、天竺国、高附国，并打败波斯帝国，迁都至富楼沙(今巴基斯坦白沙瓦)。这个地跨中亚、南亚的庞大帝国，西方文献称之为贵霜帝国，是与东汉、安息、罗马并称的四大强国。

永元二年夏，贵霜帝国向东汉宣战，派七万精锐之师越过葱岭，攻入东汉西域都护府辖区。在西域经略多年的班超，率领鄯善、于阗、疏勒等属国的五千军队，诱敌深入，围敌于于阗北部的大漠之中。贵霜军团断水断粮，不战而降。从此，贵霜帝国成为东汉的属国，归西域都护府管辖。

从信中可以看出，在当时双方的交易中，汉朝的物品是杂彩、白素两种丝绸及钱币，换取贵霜的物品是马匹、苏合香及杂罽等毛纺织品。苏合香是苏合香树所分泌的树脂。初夏将树皮击伤或割破深达木部，使香树脂渗入树皮内，于秋季剥下树皮，榨取的香树脂，就是苏合香。从东汉开始，苏合香除了作为熏香，还广泛用于中医方剂中，因为中医发现，它有开窍辟秽、开郁豁痰、行气止痛的功效。

永元四年(公元93年)，班固卒，《汉书》没有完成，朝廷令其妹班昭续写。永元十二年(公元100年)，班超已七十岁，年老多病，上书汉和帝要求归老于京师。他同时给班昭写信，也让她上书皇帝。班昭给和帝的上书，感情真挚，她说班超“衰老被病，头发无黑，两手不仁，耳目不聪明，扶杖乃能行”。“超有书与妾生诀，恐不复相见。”

奏章送上去了，皇帝被她的语言所感动，便把班超召回来。永元十四年(公元102年)八月，班超回到洛阳，一个月后在洛阳病逝。（郑贞富）