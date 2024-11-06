洛阳市首个“友协之家”挂牌

昨日，市对外友好协会“友协之家”正式挂牌，这也是我市首个“友协之家”，将成为我市开展民间对外交往活动的前沿阵地、政企沟通的关键桥梁，为我市拓展对外国际交流合作增加新的平台。

昨日，市对外友好协会“友协之家”正式挂牌，这也是我市首个“友协之家”，将成为我市开展民间对外交往活动的前沿阵地、政企沟通的关键桥梁，为我市拓展对外国际交流合作增加新的平台。

新挂牌的“友协之家”坐落在洛龙区聂泰路隋唐文旅小镇，面积700平方米，与市对外友好协会理事单位洛阳市福建商会的“天下客家”客家文化体验中心共用场地，提高现有场所利用率、民间对外交流活动活跃度。

“友协之家”内部设有文化展示区、交流洽谈区、活动培训区等，将不定期举办文化交流活动、培训活动、中外企业对接交流活动等，助力洛阳外向型经济发展。

市对外友好协会相关负责人表示，民间对外友好交流对提升城市国际影响力、促进文化多元融合及拓展经济合作机遇具有不可忽视的重要意义。“友协之家”将成为展示我市民间对外交流活力与风采的重要窗口，在更好服务我市对外友协理事单位的同时，以新业态新场景促进政企沟通，服务对外开放，加强国际传播，汇聚各方外事资源与力量，扩大洛阳海外“朋友圈”，讲好新时代洛阳民间外交故事。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 郑波)