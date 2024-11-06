百家助老爱心服务站将在洛阳建立

失能或半失能老人所需的护理床、电动起背器、助行器和轮椅等康复辅具，不仅有时难以找到购买的途径，全款买下的成本也较高。为方便这部分老人，我市正大力推动康复辅具公益租赁业务全面展开。

失能或半失能老人所需的护理床、电动起背器、助行器和轮椅等康复辅具，不仅有时难以找到购买的途径，全款买下的成本也较高。为方便这部分老人，我市正大力推动康复辅具公益租赁业务全面展开。

昨日，我市举行“泉水叮咚 百城万店”社区助老计划启动仪式及大健康产业交流会。“泉水叮咚”公益组织负责人刘宇航表示，他们的团队正在整合各社区周边服务资源，以康复辅具公益租赁作为中心业务，计划在我市建立百家助老爱心服务站。这些助老爱心服务站将设置在超市、理发店、药店、饭馆等经营场所内，由商户进行养老服务的宣传推广。目前，30余家商户签约建立首批助老爱心服务站。

具体来说，就是在商户的经营场所内部悬挂养老服务的宣传信息及联系方式，商户负责给顾客发放养老服务宣传单，并对相关信息加以解释和宣传，把高品质的养老服务送到居民身边。

“我们的服务项目涵盖康复辅具公益租赁、居家健康监护、家庭适老化改造等多个层面，还包括为老年人提供送餐、送药、陪同就医等贴心服务。”刘宇航说。

以康复辅具公益租赁为例，目前可以租赁的康复辅具包括单功能护理床、多功能护理床、电动起背器、助行器与轮椅。各类辅具押金不等，租赁前3个月不收取租金，3个月后按日计算租金。

以单功能护理床为例，它的起背功能可以让使用者在床上吃饭或坐起阅读等，押金为590元，3个月后每天租赁费用为1.5元。其他类型的康复辅具每日租金为1元或2元不等。

“我们希望吸引并聚集更多的社区力量参与养老服务活动，促进银发经济的繁荣，共同营造更加温馨和谐的社区环境。”刘宇航说。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）