学学白居易 早卧且晚起（古人过冬那些事儿）

中医认为，冬季是阴盛阳衰、阳气内藏的时候。《黄帝内经》中说：“冬三月，此谓闭藏。水冰地坼(音同撤)，无扰乎阳。早卧晚起，必待日光。”

中医认为，冬季是阴盛阳衰、阳气内藏的时候。《黄帝内经》中说：“冬三月，此谓闭藏。水冰地坼(音同撤)，无扰乎阳。早卧晚起，必待日光。”

画重点：“早卧晚起，必待日光！”

一千多年前，唐代大诗人白居易在洛阳养老，这一点他做得就很好：冬天睡懒觉！

冬日晚起伸伸懒腰

据《徐文兵、梁冬对话：黄帝内经四气调神》一书介绍，立冬到立春之间的三个月叫“冬三月”，其间天地闭藏，人也要跟着闭藏。水结冰了，地冻裂了，这时您就不要去搅扰自个儿身体里那点儿微不足道的阳气了。

我们的身体也是微缩的大自然，“水冰地坼”除了说冬天大地的景象，也在形容我们的身体，坼是裂开的意思，冬三月，有人手上裂口子，有人脚后跟裂口子。

这时候，“早卧晚起，必待日光”，太阳升起，日光洒向大地，送来温暖，咱再起床。

公元824年，53岁的白居易杭州刺史任期满，回到洛阳，分司东都，在履道里买了房子，准备在这儿养老。大约就在这时，他写了《晏起》一诗：“鸟鸣庭树上，日照屋檐时。老去慵转极，寒来起尤迟。厚薄被适性，高低枕得宜。神安体稳暖，此味何人知。睡足仰头坐，兀然无所思。如未凿七窍，若都遗四肢。缅想长安客，早朝霜满衣。彼此各自适，不知谁是非。”

年轻人努力奔前程，早晨顶风冒雪去上班，我老白年纪大了变得懒散，太阳都照到屋檐上了，我还在暖暖的被窝里美着呢。

晏起就是晚起，白居易还写过更直白的《晚起》，其中称“烂熳朝眠后，频伸晚起时”，频伸即打呵欠，伸懒腰。苦了大半生，到了晚年，终于可以踏踏实实睡懒觉了，冬日晚起伸懒腰，老白十分知足，“慵馋还自哂，快活亦谁知”。

要是下了雪，那就更要晚起了，“岁暮风动地，夜寒雪连天。老夫何处宿，暖帐温炉前”，此时他已63岁，赖床都赖出境界了，“粥熟呼不起，日高安稳眠”。

白居易这也算苦尽甘来，想当年他在朝为官，寒冬冒雪上早朝，曾写诗向朋友抱怨：“上堤马蹄滑，中路蜡烛死。十里向北行，寒风吹破耳”“须鬓冻生冰，衣裳冷如水”……想象一下那画面，都忍不住跟着打哆嗦。当时，他想到朋友陈山人，想着人家“暖覆褐裘眠，日高应未起”，心里那叫一个羡慕！

多晒太阳少操闲心

在被窝里赖到太阳升起，阳光普照，然后呢？白居易又写诗告诉大家，该坐起来晒太阳啦。

晒太阳的舒服，白居易早就体会到了，那会儿他人到中年，写过一首《负冬日》：“杲(音同稿)杲冬日出，照我屋南隅。负暄闭目坐，和气生肌肤。初似饮醇醪，又如蛰者苏。外融百骸畅，中适一念无。旷然忘所在，心与虚空俱。”

负暄就是冬天晒太阳取暖，中年白居易只能偶尔抽空负暄，到了晚年，他有大把时间享受日光浴，您看他在《自在》一诗中写得多自在：“杲杲冬日光，明暖真可爱。移榻向阳坐，拥裘仍解带。”榻是一种狭长而矮的坐卧用具，白居易坐在榻上，随着日光的脚步移动位置，冬日可爱，这老头儿更可爱。

年逾七旬，白居易自称“皤(音同婆)然一老子”，皤指老人白发苍苍的样子。这位白发老翁夜里睡不好，但依旧喜欢晚起，作《晚起闲行》道：“坐稳夜忘眠，卧安朝不起。”

公元842年，白居易罢太子少傅，以刑部尚书致仕，彻底退休，无所事事，“起来无可作，闭目时叩齿”。叩齿，这养生古法大家都熟悉吧？原来白大诗人也有这个爱好啊。

71岁的白居易，午饭很简单，“饼与蔬而已”，然后他就溜达到附近的寺院去听讲经，“闲行一随喜”。搁现在，退休生活丰富多彩，可溜达到街头看下棋、打牌，溜达到社区唱戏，溜达到公园看猴子，溜达到河边放风筝，四处闲行，不操闲心。

温一壶酒约个老友

独自溜达很自在，约个朋友欢乐多，白居易喜欢跟朋友有福同享。

下雨天，他喊朋友到家中小住，一起躺在床上听雨：“泥泞非游日，阴沉好睡天。能来同宿否，听雨对床眠。”

下雪天，他喊朋友来家里喝酒，最知名的就是《问刘十九》：“绿蚁新醅(音同呸)酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无。”绿蚁是酒面上浮起的绿色泡沫，借指酒。类似的诗他写过多首，如《戏招诸客》诗曰：“黄醅绿醑(音同许)迎冬熟，绛帐红炉逐夜开。谁道洛中多逸客，不将书唤不曾来。”又如《雪夜对酒招客》诗曰：“帐小青毡暖，杯香绿蚁新。”

古代的酒没现在的酒度数高，尤其是元代以前，据说古人喝的酒类似现在的米酒、黄酒等，喝上几碗，微醺而已。白居易家里经常酿酒，酒酿好了，他就邀人来尝，我要是收到这样的邀请函，二话不说，立马赴约，您呢？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）