存在火灾隐患 洛阳两家单位被曝光

近日，市消防救援支队组织开展消防安全隐患集中排查行动，发现两家单位存在消防安全隐患及违法行为，予以曝光，敦促尽快整改。
近日，市消防救援支队组织开展消防安全隐患集中排查行动，发现两家单位存在消防安全隐患及违法行为，予以曝光，敦促尽快整改。
近日，市消防救援支队组织开展消防安全隐患集中排查行动，发现两家单位存在消防安全隐患及违法行为，予以曝光，敦促尽快整改。
偃师区首阳山街道爱玛家月子服务中心
隐患：消火栓缺少水枪、水带且无水，防火门缺少闭门器。
涧西区水上汇保健服务馆
隐患：场所疏散通道堵塞，摆放洗衣机；场所内设置床铺，留宿住人。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）
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