偃师区翟镇镇：针织产业织就致富路

近日，在位于偃师区翟镇镇的洛阳亮琪针织有限公司，工人正操作针织机械生产针织包、针织帽子等产品。
近日，在位于偃师区翟镇镇的洛阳亮琪针织有限公司，工人正操作针织机械生产针织包、针织帽子等产品。
近日，在位于偃师区翟镇镇的洛阳亮琪针织有限公司，工人正操作针织机械生产针织包、针织帽子等产品。
翟镇镇是豫西地区闻名的“针织之乡”，近年针织产业体系日趋完善，全镇有针织企业(户)500余家、各类针织机械1万余台、从业人员2万余人，形成了“基地＋公司＋农户”的产业链，针织产品畅销国内及东南亚、中亚等海外市场。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王雷 摄）
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