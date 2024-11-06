偃师区翟镇镇：针织产业织就致富路

近日，在位于偃师区翟镇镇的洛阳亮琪针织有限公司，工人正操作针织机械生产针织包、针织帽子等产品。 近日，在位于偃师区翟镇镇的洛阳亮琪针织有限公司，工人正操作针织机械生产针织包、针织帽子等产品。 翟镇镇是豫西地区闻名的“针织之乡”，近年针织产业体系日趋完善，全镇有针织企业(户)500余家、各类针织机械1万余台、从业人员2万余人，形成了“基地＋公司＋农户”的产业链，针织产品畅销国内及东南亚、中亚等海外市场。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王雷 摄）