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告朔饩羊（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.12.26 08:16

　　成语告朔饩(音同戏)羊，出自《论语·八佾(音同艺)》中孔子和学生子贡的对话——

　　子贡欲去告朔之饩羊。子曰：“赐也！尔爱其羊，我爱其礼。”

　　子贡是咱河南老乡，复姓端木，名赐，字子贡，是孔子的得意门生。这段对话翻译成白话文就是——

　　子贡要把鲁国每月初一告祭祖庙的那只活羊去而不用。孔子对他说：“赐呀！你可惜那只羊，我可惜那种礼。”

　　朔指每月农历初一，根据周朝礼制，每年最后一个月(一说秋冬之交)，天子要把第二年的历书颁发给诸侯，称为“颁告朔”。这历书包括那年有无闰月，每月初一是哪一天等。诸侯接受了历书，将其收藏在祖庙里。

　　饩羊指古代用作祭品的活羊。每逢初一，诸侯都要告祭祖庙，并宰一只活羊当祭品，称为“告朔”，然后回到朝廷听政，称为“视朔”。

　　春秋时期，一些诸侯国已不用周历，鲁国自文公起，每月初一不但不亲临祖庙，而且也不听政，只是宰一只羊走个过场，敷衍了事。

　　子贡主张务实，认为既然告朔饩羊已经名存实亡，那便不必保留这个形式，不如干脆连羊也别杀了。

　　孔子却认为，就算这是残存的形式，也比什么都不留要好。

　　后人用告朔饩羊比喻形同虚设，形容那些只做表面工作，不注重实质内容的行为，也省作告朔。

　　有人分析孔子主张保留这一形式的理由：只要每个月还有这种祭祀的形式，对疏于礼制的鲁君，就能产生一种压力。有些时候，形式也很重要，并非可有可无，哪怕它是空壳，也依然能对人起到一定的约束和提醒作用。

　　由孔子的主张也产生一个成语：爱礼存羊，意思是由于爱惜古礼，不忍使其废弛，因而保留古礼所需要的祭羊，比喻为维护根本而保留有关仪节。

　　您是支持子贡，还是支持他的老师？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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